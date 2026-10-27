Pacientki po napačni diagnozi odstranili želodec, slepič in druge organe

Na Hrvaškem so proti zdravnici ene od zagrebških bolnišnic vložili obtožnico, ker naj bi pacientki postavila napačno diagnozo raka želodca, na podlagi katere so ji konec leta 2023 odstranili celoten želodec in več drugih organov. Tožilstvo zanjo zahteva leto dni zapora, je v ponedeljek poročal Jutarnji list.

Pacientka je oktobra 2023 zaradi hudih bolečin v želodcu opravila gastroskopijo, med katero so ji odvzeli vzorec tkiva za biopsijo. Zdravnica zagrebškega kliničnega centra Sester usmiljenk je na podlagi odvzetega vzorca postavila diagnozo adenokarcinoma oziroma raka želodca, zaradi česar so pacientko napotili na operacijo.

V kliničnem centru KBC Zagreb so ženski odstranili celoten želodec, pripadajoče bezgavke, trebušno pečo, slepič in žolčnik. Kasnejša patohistološka preiskava odstranjenega tkiva pa je pokazala, da pacientka ni imela adenokarcinoma, temveč benigni nevroendokrini tumor, ki ni zahteval tako obsežnega posega. Tožilstvo zdravnici očita nevestno zdravljenje, s katerim naj bi iz malomarnosti povzročila posebno hudo telesno poškodbo, in zanjo zahteva enoletno zaporno kazen.

Po navedbah iz obtožnice pri analizi biopsijskega vzorca ni opravila dodatnih imunohistokemijskih preiskav, s katerimi bi lahko razlikovala med obema vrstama tumorjev. Po ugotovitvah sodnih izvedenk je pri postavitvi prvotne diagnoze prišlo do strokovne napake.

Pacientka je zaradi operacije utrpela hude in trajne zdravstvene posledice, med njimi prebavne motnje, slabost, bruhanje, veliko izgubo telesne teže in psihične težave, vključno s posttravmatsko stresno motnjo. Po lastnih navedbah ima zaradi operacije stoodstotno telesno okvaro. Zdravnica očitke zavrača. V zagovoru je navedla, da je opravila dodatna imunohistokemijska testiranja, vendar njen izvid ob operaciji še ni bil dokončan.

Poudarila je, da bi se morali drugi zdravniki pred posegom dodatno posvetovati in preveriti, ali so bile opravljene vse potrebne diagnostične preiskave.

Po njenem mnenju bi morali pred operacijo tudi ponoviti biopsijo in opraviti dodatne preglede. Kirurg, ki je opravil poseg, je med zaslišanjem v okviru kazenske preiskave povedal, da med operacijo ni mogel zatipati tumorja, vendar se je zaradi patohistološkega izvida, ki je kazal na raka, odločil nadaljevati operacijo. Poudaril je, da je poseg opravil v skladu s pravili stroke in v dogovoru s pacientko.