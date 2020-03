»Pacientom moraš pogledati v oči in reči, da je vse v redu. Laž te uniči«

Vse bo še dobro, je zapisano na zastavi na enem izmed milanskih balkonov. FOTO: Daniele Mascolo/Reuters

Odločitve, kakršnih ni niti v vojni

Nuni na praznem trgu svetega Petra. V Rimu se izteka prvi teden karantene. FOTO: Crispian Balmer/Reuters

Tudi Španija zaprla meje

Po zgledu Italije je tudi Španija razglasila karantenske ukrepe, ki prebivalcem prepovedujejo zapuščanje domov razen v nujnih primerih, denimo za nakup hrane in zdravil ter za delo.



Država je, kot je včeraj objavil notranji minister Fernando Grande- Marlaska , zaprla meje, med okuženimi je tudi katalonski predsednik Quim Torra , pri katerem sta se pojavila kašelj in vročina. Pri podpredsedniku Pereju Aragonèsu so okužbo potrdili že dan prej.



Španija ostaja po številu primerov za Italijo druga najbolj prizadeta evropska država. Več kot tisoč okužb so sicer v Evropi potrdili tudi v Franciji in Nemčiji.



Skupno število okužb v Španiji je naraslo že na 9942, število smrtnih primerov znaša 342. Vsaj 272 ljudi je v intenzivni negi, testirali so več kot 17.400 oseb.

Ena ura popoldne je edini del v dnevu, ko v oddelku intenzivne nege v milanski polikliniki San Donato v boju proti smrti zaradi okužb s koronavirusom nastopi premor. Na tem oddelku je prostora za 25 kritično bolnih, vsi so v anesteziji, dihajo s pomočjo aparatov.Njihovi zdravniki si ob enih vzamejo čas za klice njihovim sorodnikom, poroča Reuters. Čas za kosilo ob enih je bil do izbruha epidemije čas obiskov, zdaj, ko je covid-19 v Italiji vzel več kot 2000 življenj, ni več tako. Zdravniki med klici sorodnikom ne želijo zbujati lažnih upov. Vedo, da bo najverjetneje umrla polovica tistih, ki so na intenzivni negi.V času širjenja epidemije so potrebe po posteljah na oddelku intenzivne nege vse večje, še zlasti ker bolezen napade dihalne organe. Ko se postelja sprosti, se mora več zdravnikov, specialistov za posamezna področja od anesteziologije do interne medicine, sestati in odločiti, kdo od obolelih jo najbolj nujno potrebuje.Pomembni kriteriji pri tem so starost pacienta, ali ima še druga obolenja, ali ima družino. »Upoštevati moramo, ali imajo starejši bolniki družine, ki bodo zanje skrbele, ko bodo zapustili intenzivno nego. Kajti potrebovali jih bodo,« je povedal namestnik vodje oddelkaV Lombardiji je v sobah za intenzivno nego okoli 800 postelj, v zadnjih tednih pa je takšno oskrbo potrebovalo 1135 ljudi, je povedal vodja oddelka za intenzivno nego»Tudi če nimajo nobene možnosti, moraš pacientom pogledati v oči in reči, da je vse v redu. Laž te uniči,« je dodal Resta. Zdajšnja situacija v Italiji zdravnike, bolnike in njihove družine postavlja pred odločitve, kakršnih ni treba sprejemati niti v vojni, je povedal zdravnik, ki je dejansko nekdanji vojni zdravnik.Do včeraj je v Italiji zaradi covida-19 umrlo 2.158 ljudi, potrjenih okužb je 27.980. Število smrtnih primerov se je od četrtka, ko je preseglo 1000, podvojilo, vrhunca pa edpidemija po mnenju medicinske stroke še ni dosegla.