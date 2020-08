Padec komisarja Phila Hogana

Bruselj – Evropski komisar za trgovinoje ponudil odstop. Razlog za odstop so številni očitki glede Hoganovih kršitev pravila za omejevanje širjenja covid-19 na Irskem. Glavni očitek je bila komisarjeva udeležba na večerji kluba za golf v Clifdnu , na kateri je bilo zbranih več ljudi, kot dopuščajo zajezitvena pravila. Hogan se je opravičil in po njegovih navedbah se je večerje udeležil v dobri veri, da bodo pravila spoštovana.V odstopni izjavi je obžaloval, da je njegova pot na Irsko »povzročila toliko skrbi, nelagodja in razburjenja«. Prepričan pa je bil, da je ravnal skladno z vsemi smernicami. Ponovil je globoko obžalovanje napak, storjenih med obiskom. Pojasnil je, da ni kršil nobenega zakona; kot javni uslužbenec pa bi moral biti bolj strog pri spoštovanju smernic.Tarča kritik je bil tudi zato, ker je potoval po Irskem, čeprav bi moral spoštovati 14-dnevno omejitev gibanja s karanteno, ker je v domovino pripotoval iz Belgije, ki je rizično območje. Branil se je, da na Irskem ni ogrožal nikogar, saj je opravil test okužbe, ki je bil negativen.Izgubil je tudi podporo irskega premierain njegovega namestnika, češ da je kršil irska pravila. Po pogodbi o EU lahko komisar odstopi sam, njegov odstop lahko uradno zahteva le predsednica evropske komisije. Za predsednico je pripravil obsežno poročilo, a javne podpore od nje ni dobil. Kdo naj bi nasledil Hogana, še ni znano. Odločitev morajo sprejeti v Dublinu. Poleg tega ne more biti gotovo, da bo prihodnji komisar iz Irske obdržal enak resor, kot ga je imel Hogan.Trgovina je eden od ključnih resorjev v evropski komisiji. Hogan odhaja v kočljivem času zapletenih trgovinskih odnosov v svetu. Za Unijo je posebno težavna trgovinska politika predsednika ZDA. Poleg tega je resor za Irsko velikega pomena, saj v okviru brexita nastajajo novi trgovinski odnosi med EU in Združenim kraljestvom.