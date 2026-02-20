Padec števila turistov v ZDA: Trumpova politika jih žene drugam

ZDA so lani, ko so turistični obiski po vsem svetu naraščali, kot edina večja turistična destinacija beležile padec turističnih prihodov. Našteli so jih za šest odstotkov manj kot leto prej, podatke Svetovnega sveta za potovanja in turizem povzema New York Times.

Lani je padlo število turistov iz Nemčije in Francije, za pol odstotka pa se je v primerjavi z letom 2024 povečalo število obiskovalcev iz Velike Britanije.

»Ko se 11 milijonov mednarodnih obiskovalcev ne pojavi, to pomeni milijarde dolarjev gospodarskih izgub za turistično industrijo,« je za New York Times izjavil podpredsednik Ameriškega združenja potovalnih agentov Erik Hansen.

Časopis izpostavlja primer Britanke Michelle Cowley iz Londona, ki je načrtovala 16.000 dolarjev vreden družinski obisk Disney Worlda na Floridi, vendar so se po novicah o smrti protestnikov v Minnesoti, izjavah predsednika Donalda Trumpa o prevzemu Grenlandije in žalitvah britanskih vojakov, ki so sodelovali v mednarodni misiji v Afganistanu odločili, da bodo denar raje porabili drugje.

Obiski Disneyjevih zabavišč v Tokiu in Parizu so na primer lani narasli.

Tudi januarja letos je število obiskovalcev ZDA v primerjavi z lanskim januarjem padlo za 4,8 odstotka. Samo število prihodov iz Kanade je v prvem mesecu leta na letni ravni padlo za 28 odstotkov.

Trumpova vlada sicer vstop v ZDA otežuje z uvedbo 25-dolarske takse za integriteto vizuma, obiskovalci se ob prihodu soočajo z možnostjo pregleda objav na družbenih medijih. Vse to se dogaja v času, ko si Trump želi množičnih obiskov letošnjih tekem svetovnega prvenstva v nogometu in morda tudi proslav ob 250. obletnici ZDA.

Uvodne napovedi globalnega gospodarskega svetovalnega podjetja Oxford Economics ZDA za letos napovedujejo 3,9-odstotno rast mednarodnega obiska, kar je skromno in ne bo nadomestilo niti lanskoletnega padca.

Posebej opazen je padec obiskovalcev iz Kanade, ki pozimi tradicionalno množično romajo na Florido. Lani je imela Florida 14,7 odstotka manj obiskovalcev iz Kanade kot leta 2024.