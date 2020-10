Padel tudi Orbánov zakon proti Srednjeevropski univerzi

Bruselj – Sodišče EU je odločilo, da so pogoji, ki jih je Madžarska postavila tujim univerzam za delovanje na njenem ozemlju, v nasprotju z evropskim pravom.Z zakonom je Madžarska leta 2017 onemogočila delovanje Srednjeevropske univerze v Budimpešti. Z njim je vladazahtevala, da morajo tuje univerze, ki delujejo na Madžarskem, delovati tudi v svoji državi. Njihovo delovanje na Madžarskem bi nato uredili z meddržavnim sporazumom.V danih okoliščinah je bila Srednjeevropska univerza edina tarča ukrepa. Zato je po uveljavitvi zakona pretežen del svoje dejavnosti že preselila na Dunaj. Na Madžarskem sicer že več let vodijo kampanjo proti ustanovitelju univerze, ameriškemu milijarderju Po odločitvi sodišča je zahteva za univerze, ki ne prihajajo iz evropskega gospodarskega prostora, po sklenitvi meddržavnega sporazuma v nasprotju s splošnim sporazumom o trgovini s storitvami, sklenjenem v okviru WTO. Sodišče je pojasnilo, da je vsak mednarodni sporazum, v katerega vstopa EU, sestavni del evropskega prava.Kršena je bila tudi listina EU o temeljnih pravicah glede akademske svobode, svobode ustanavljanja visokošolskih institucij in svobode gospodarske pobude. Med drugim ugotavljajo, da bi s takšnim spreminjanjem pogojev dajali prednost madžarskim institucijam.Enako velja za zahtevo, da morajo visokošolske ustanove izvajati dejavnost v državi, kjer imajo sedež.Madžarska je v zadnjem obdobju odmevni tožbi na Sodišču EU: v primeru zakonodaje o delovanju nevladnih organizacij (tako imenovani lex Soros) ali o pogojih za prosilce za azil na meji s Srbijo. Spomladi je sodišče tudi odločilo, da je Madžarska, skupaj s Češko in Poljsko, kršila pravo EU, ker je zavračala premeščanje prosilcev za azil iz Grčije in Italije (odločitev o kvotah iz leta 2015).