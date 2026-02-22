Pakistan z zračnimi napadi nad oborožene skupine na meji z Afganistanom

Pakistan je danes sporočil, da je izvedel več zračnih napadov na oborožene skupine na meji z Afganistanom, odgovorne za nedavne samomorilske napade v Pakistanu. Po navedbah talibanskih oblasti v Kabulu je bilo v pakistanskih napadih ubitih in ranjenih več deset ljudi, med njimi tudi ženske in otroci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Islamabad je sporočil, da je »po nedavnih samomorilskih bombnih napadih v Pakistanu«, ki so jih izvedle oborožene skupine z afganistanskega ozemlja, napadel sedem lokacij vzdolž pakistansko-afganistanske meje. Vojska je ciljala na pakistanske talibane in njihove sodelavce ter na podružnico skupine Islamska država, so sporočile pakistanske oblasti.

Tiskovni predstavnik afganistanske vlade je sporočil, da je Pakistan izvedel napade na civilne cilje v vzhodnih provincah Nangarhar in Paktika, pri čemer je bilo ubitih in ranjenih na desetine ljudi, vključno z ženskami in otroki.

Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so se odnosi med Kabulom in Islamabadom znatno zaostrili. Državi se sicer že dolgo časa medsebojno obtožujeta, da nudita zatočišče militantnim skupinam, ki delujejo na obeh straneh meje in so v zadnjih letih izvedle več smrtonosnih napadov.