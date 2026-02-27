Pakistan napadel Afganistan in razglasil odprto vojno proti talibom

Pakistanska vojska je ponoči po ofenzivi afganistanskih talibov napadla vojaške cilje v sosednjem Afganistanu, so davi sporočile oblasti v Islamabadu. Pakistan je napadel cilje v afganistanski prestolnici Kabul ter provincah Kandahar in Paktia ter razglasil vojno proti afganistanskim talibom, poročajo tuje tiskovne agencije. To je le najnovejša eskalacija nasilja med nemirnima sosedoma, ki sta leta 2025 podpisala premirje, pri katerem je posredoval Katar, je spomnil Guardian.

Pakistan je napade izvedel, potem ko so afganistanske sile v četrtek napadle položaje pakistanske vojske na obmejnem območju med državama.

Pakistanski predsednik Asif Ali Zardari je sporočil, da je bil odziv pakistanske vojske na napade celovit in odločen ter da država ne bo popuščala glede miru in ozemeljske celovitosti. Pakistanski obrambni minister pa je napovedal »odprto vojno« afganistanskim talibanom, poroča AFP. Afganistanski vladni uradniki se na te komentarje niso odzvali.

Talibi branijo mejo, ki je zadnje čase pogosto prizorišče spopadov s pakistansko vojsko. FOTO: Aimal Zahir/Afp

Po besedah pakistanskega premiera Šehbaza Šarifa so pakistanske oborožene sile »popolnoma sposobne zatrti vse agresivne namere« talibskega režima. »Ves narod stoji ob strani pakistanskih oboroženih sil,« je zatrdil.

Po navedbah pakistanskih oblasti je bilo v napadih ubitih 133 afganistanskih talibanskih borcev, med tarčami, uničenimi v napadih, pa so skladišča orožja, tanki in vojaški objekti.

Od umika ameriških sil iz Afganistana leta 2021 in vrnitve talibanov na oblast so se odnosi med Kabulom in Islamabadom znatno zaostrili. Državi se že dolgo časa medsebojno obtožujeta, da nudita zatočišče militantnim skupinam, ki delujejo na obeh straneh meje in so v zadnjih letih izvedle več smrtonosnih napadov.

Kabul je bil eden od ciljev napada. FOTO: Wakil Kohsar/Afp

Odnosi med sosedoma pa so se močno poslabšali zlasti v zadnjih mesecih; kopenski mejni prehodi so bili večinoma zaprti od hudih spopadov oktobra, v katerih je bilo na obeh straneh ubitih več kot 70 ljudi.

Generalni sekretar ZN António Guterres je obe strani že pozval, da naj zaščitita civiliste, kot to zahteva mednarodno pravo, in »še naprej iščeta rešitev morebitnih nesoglasij z diplomacijo«.