Pakistanske oblasti iščejo tovorno letalo, ki je izginilo z radarjev

Pakistanske oblasti so sprožile obsežno iskalno in reševalno akcijo, potem ko je v torek zvečer z radarjev izginilo tovorno letalo Boeing 737 družbe K2 Airways, poroča The Guardian. Na krovu je bilo pet članov posadke, usoda letala pa za zdaj ostaja neznana.

Letalo je bilo na poti iz Šardže v Združenih arabskih emiratih proti Karačiju, ko je nekaj minut pred izgubo stika z letalsko kontrolo poročalo o težavah z navigacijskim sistemom. Po podatkih Pakistanske uprave za letališča (Pakistan Airports Authority) je posadka ob 21.18 po lokalnem času kontrolorje obvestila o težavah z navigacijo.

Letalska kontrola je poskušala usmerjati letalo, vendar je radar že tri minute pozneje pokazal nenadno izgubo višine, komunikacija z letalom pa je bila prekinjena. V času izgube stika je bilo letalo približno 287 kilometrov zahodno od Karačija nad Arabskim morjem.

Predhodni podatki portala Flightradar24 kažejo izjemno nenavadno gibanje letala tik pred izginotjem. Boeing 737 je najprej v manj kot minuti izgubil približno 1.500 metrov višine, nato se je v zgolj 30 sekundah ponovno povzpel za okoli 1.800 metrov, zatem pa prešel v strm končni spust.

Zadnji zabeleženi podatki kažejo, da je bilo letalo na višini približno 335 metrov nad morsko gladino, njegova hitrost spuščanja pa je znašala približno 6.800 metrov na minuto, kar predstavlja izjemno nenormalen in nevaren profil leta.

Letalski varnostni strokovnjak Anthony Brickhouse je ob tem opozoril, da so takšna odstopanja zelo neobičajna, vendar je poudaril, da je brez dodatnih informacij prezgodaj sklepati o vzroku nesreče.

Iskanje poteka na morju

Pakistanske oblasti domnevajo, da bi letalo lahko strmoglavilo v Arabskem morju jugozahodno od Karačija. V iskalno akcijo so vključene mornarica, letalske sile in druge državne službe, ki preiskujejo območje zadnje znane lokacije letala.

Za zdaj ni informacij o morebitnih razbitinah ali preživelih.

Letalo je upravljala zasebna pakistanska tovorna letalska družba K2 Airways s sedežem v Karačiju, ustanovljena leta 2018. Podjetje je sporočilo, da tesno sodeluje s Pakistansko upravo za civilno letalstvo in drugimi državnimi organi. V izjavi je družba potrdila, da je bilo na krovu pet članov posadke, ter izrazila upanje na njihovo varno vrnitev.

Po podatkih Flightradar24 je šlo za 27 let star Boeing 737, predelan za tovorni promet. Letalo je bilo edino v floti družbe K2 Airways, uporabljati pa so ga začeli leta 2024. Pred zadnjim poletom ni letelo vse od 28. junija.

Preiskava vzroka se šele začenja

Vzrok izginotja letala za zdaj ni znan, poroča BBC. Preiskovalci bodo po najdbi razbitin oziroma zapisovalnikov leta skušali ugotoviti, ali so bile za nesrečo odgovorne tehnične okvare, vremenske razmere ali drugi dejavniki.

Gre za najresnejši letalski incident v Pakistanu po nesreči leta 2020, ko je med pristajanjem v Karačiju strmoglavilo potniško letalo družbe Pakistan International Airlines. Takrat je umrlo 97 od 99 ljudi na krovu.