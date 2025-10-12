  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Kaj se dogaja na pakistansko-afganistanski meji?

    Spopadi med Pakistanom in Afganistanom zaostrujejo odnose zaradi obtožb o terorizmu in kršitvi suverenosti.
    Spopadi so pokazatelj novega dna v odnosih med Afganistanom in Pakistanom. FOTO: Sanaullah Seiam/Afp
    Galerija
    Spopadi so pokazatelj novega dna v odnosih med Afganistanom in Pakistanom. FOTO: Sanaullah Seiam/Afp
    Iz. R.
    12. 10. 2025 | 18:30
    12. 10. 2025 | 18:30
    7:22
    A+A-

    V soboto zvečer so se ob meji med Pakistanom in Afganistanom razvneli intenzivni spopadi, piše The Guardian. Napetost je narasla potem, ko so afganistanski talibani izvedli napad na pakistanske vojaške položaje, kar je povzročilo močno izmenjavo ognja in po poročanju zahtevalo desetine življenj.

    Po podatkih pakistanske vojske naj bi bilo ubitih več kot 200 afganistanskih borcev, medtem ko talibani trdijo, da so ubili 58 pakistanskih vojakov in ranili še 30, poroča AlJazeera

    Tiskovni predstavnik talibanske vlade Zabihullah Mudžahid je izjavil, da so v povračilnih napadih zajeli večjo količino pakistanskega orožja, a je hkrati priznal, da je bilo ubitih devet njihovih borcev. 

    Tiskovni predstavnik talibanske vlade Zabihullah Mudžahid. FOTO: Wakil Kohsar/Afp
    Tiskovni predstavnik talibanske vlade Zabihullah Mudžahid. FOTO: Wakil Kohsar/Afp

    Po navedbah uradnih virov so afganistanske sile začele streljati na pakistanske vojaške baze vzdolž severozahodne meje in zavzele več teh položajev. Napadi so sledili obtožbam talibanskega režima v Afganistanu, da je Pakistan izvedel zračne napade na afganistansko ozemlje, vključno s prestolnico Kabul, nekaj dni prej.

    Na te udarce je Pakistan odgovoril s povračilnimi napadi, streljanjem in kopenskimi racijami na talibanske položaje ob meji.

    Napetost na meji se poglablja

    V izjavi vojaškega tiskovnega urada Pakistana so sporočili, da je v napadih umrlo 23 vojakov, ranjenih pa je bilo še 29. Prav tako so trdili, da so v povračilnih udarcih ubili 200 »talibanov in pripadnikov terorističnih skupin« ter uničili teroristična taborišča.

    Po drugi strani je talibanski govorec Mudžahid trdil, da so talibanske sile ubile 58 pakistanskih vojakov, pri tem pa je na strani talibanov umrlo le devet borcev.

    Napetost je narasla potem, ko so afganistanski talibani izvedli napad na pakistanske vojaške položaje. FOTO: Sanaullah Seiam/Afp
    Napetost je narasla potem, ko so afganistanski talibani izvedli napad na pakistanske vojaške položaje. FOTO: Sanaullah Seiam/Afp

    Spopadi so pokazatelj novega dna v odnosih med Afganistanom in Pakistanom, ki so že prej postajali vse bolj sovražni, saj Pakistan obtožuje Afganistan, da nudi zatočišče islamističnim milicam, ki izvajajo vse več smrtonosnih napadov na njegovem ozemlju.

    Ostro svarilo in obtožbe čezmejnega terorizma

    Danes zjutraj je talibansko obrambno ministrstvo sporočilo, da so izvedli »povračilne in uspešne operacije« vzdolž meje ter dodalo, da so njihove sile pripravljene braniti državo in bodo odločno odgovorile na vsakršno kršitev ozemeljske celovitosti Afganistana.

    Pakistanski vojaški tiskovni urad je afganistanske talibane obtožil, da napadi služijo »olajšanju terorizma«, hkrati pa je poudaril: »Pakistanske oborožene sile so z odločnostjo zavrnile napade in povzročile velike izgube talibanskim silam«.

    Dodali so tudi, da ne bodo tolerirali uporabe afganistanskega ozemlja kot zavetja za terorizem proti Pakistanu ter da ne bodo počivali, dokler ne bodo povsem izkoreninili te grožnje.

    Eksplozije zaostrujejo napetosti ob sporni meji

    Napadi ob meji so sledili dvema eksplozijama v Kabulu in eni v jugovzhodnem Afganistanu v četrtek, zaradi katerih je talibansko obrambno ministrstvo obtožilo Pakistan kršitve afganistanske suverenosti.

    V zadnjih letih so napadi islamske milice TTP terjali najmanj 2.500 življenj. FOTO: Afp
    V zadnjih letih so napadi islamske milice TTP terjali najmanj 2.500 življenj. FOTO: Afp

    Pakistan ni neposredno potrdil ali zanikal odgovornosti za napade, temveč je le sporočil, da je izvedel »vrsto povračilnih operacij«. Analitiki opozarjajo, da dogodki kažejo, kako napeta je situacija ob meji med državama, ki jo razmejuje sporna in zahtevna Durandska linija, dolga skoraj 2.600 kilometrov.

    Po vrnitvi talibanov na oblast leta 2021 je Pakistan pogosto obtoževal Afganistan, da omogoča delovanje pakistanskim talibanom (TTP), islamski milici, ki je odgovorna za porast uporniških napadov v pakistanski provinci Khyber Pakhtunkhwa.

    V zadnjih letih so TTP napadi, ki so ciljali predvsem na policiste, paramilitarne enote in vojsko Pakistana, zahtevali več kot 2.500 življenj. Islamabad je vse bolj nezadovoljen in javno poziva afganistanski režim, naj neha omogočati TTP, saj po njegovih besedah tolerira taborišča, financiranje in oboroževanje borcev, kar potrjujejo tudi poročila Združenih narodov.

    Napet odnos do TTP spodbuja začaran krog nasilja

    Varnostni analitik iz Islamabada, Imtiaz Gul, je povedal, da se »Pakistanova potrpežljivost do Kabula zmanjšuje«, saj se napadi TTP ne umirjajo in so še pred kratkim zahtevali življenja treh visokih vojaških častnikov in dvajsetih vojakov.

    Po podatkih organizacije Armed Conflict Location and Event Data je bilo letos izvedenih že več kot 600 napadov TTP, kar je največ v zadnjem desetletju. Gul je spopade označil za »logični zaključek naraščajočih napetosti med državama, zlasti zaradi vztrajne nezmožnosti afganistanskega režima, da bi učinkovito ukrepal proti TTP, ki je glavni pobudnik terorističnih napadov v Pakistanu«.

    Letos je bilo izvedenih že več kot 600 napadov islamske milice TTP. FOTO: Sanaullah Seiam/Afp
    Letos je bilo izvedenih že več kot 600 napadov islamske milice TTP. FOTO: Sanaullah Seiam/Afp

    Na tiskovni konferenci v New Delhiju je talibanski zunanji minister Amir Khan Muttaqi zanikal, da Afganistan nudi zavetje TTP borcem: »V Afganistanu ni varnega zatočišča za TTP,« je zatrdil.

    Prav tako je dejal, da je situacija ob meji zdaj »pod nadzorom«, ter omenil, da sta zaveznika Katar in Savdska  Arabija stopila v stik z Afganistanom in pozvala k prekinitvi nasilja. »Afganistan ima pravico varovati svoje ozemlje in meje, zato se je upravičeno odzval na kršitev,« je pojasnil. »Namen povračilnih operacij smo dosegli, zato smo svoje akcije zaključili«.

    Michael Kugelman, analitik za južno Azijo iz Washingtona, je stanje ob meji opisal kot tvegano. Poudaril je, da revščina talibanov omejuje njihove zmožnosti neposrednega bojevanja s pakistansko vojsko, a je opozoril, da lahko nedavni napadi poslabšajo obstoječi militantni upor v Pakistanu.

    Revščina talibanov omejuje njihove zmožnosti neposrednega bojevanja s pakistansko vojsko. FOTO: Sanaullah Seiam/Afp
    Revščina talibanov omejuje njihove zmožnosti neposrednega bojevanja s pakistansko vojsko. FOTO: Sanaullah Seiam/Afp

    »Obstaja nevarnost, da bodo povračilni ukrepi spodbudili TTP k novim napadom, kar bi lahko povzročilo še bolj intenzivne pakistanske operacije v Afganistanu,« je opozoril Kugelman. »Tako se lahko začrta začaran krog, brez zmagovalcev ali preprostih dolgoročnih rešitev«.

    Mednarodna skupnost poziva k umiritvi razmer

    Mednarodna skupnost, vključno z Iranom, Katarjem in Savdsko Arabijo, je pozvala k umiritvi razmer.

    V odgovor je afganistanski zunanji minister Amir Khan Muttaqi sporočil, da so razmere zdaj pod nadzorom, in poudaril, da Afganistan ne omogoča delovanja tujih oboroženih skupin na svojem ozemlju.

    Pakistan pa vztraja, da afganistanska vlada nudi zatočišče pakistanskim talibanom (TTP), ki so odgovorni za več kot 600 napadov letos. Spopadi so še dodatno napeli odnose, ki so že tako skrhani, ter sprožili strah pred novo stopnjo nestabilnosti v regiji.

    Več iz teme

    PakistanAfganistantalibanimeja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

