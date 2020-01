Palestinci izrinjeni iz odločanja o svoji prihodnosti

Po predstavitvi »načrta stoletja«, ki naj bi Izraelcem in Palestincem po besedah ameriškega predsednika Donalda Trumpa po 72 letih vendarle prinesel mir, dejansko pa utrjuje izraelsko politiko apartheida, Palestinci, ki pri ameriško-izraelskem »načrtovanju« njihove prihodnosti niso imeli pravice do glasovanja, niso presenečeni.Ameriško-izraelski načrt, ki spreminja Palestino v s cestami in predori ohlapno povezano, dejansko pa razpršeno in z zgodovinskimi ter demografskimi dejstvi sprto geografsko tvorbo, je po mnenju palestinskih sogovornikov le nadaljevanje obstoječe in v zadnjem desetletju radikalno stopnjujoče se izraelske ...