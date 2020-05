Palestinci prekinili dogovore z Izraelom in ZDA

Potem ko je v nedeljo zvečer v knesetu Benjamin Netanjahu petič zaprisegel kot predsednik izraelske vlade, ki jo je po velikem preobratu sestavil z največjim tekmecem Benijem Gancem (Modro-belo zavezništvo), bo Izrael kmalu – najhitreje že 1. julija – uradno priključil že 53 let okupirano ozemlje Zahodnega brega. To potezo je podprl večinski del izraelske politike. Palestinski odziv – palestinsko vprašanje je tako rekoč izginilo z menijev mednarodne skupnosti – je bil pričakovan.Dolgoletni in zdaj že dolgo neizvoljeni predsednik palestinskih oblasti (PA) Mahmud Abas je v torek sporočil, da palestinske oblasti zaradi ...