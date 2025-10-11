Palestinci se množično vračajo med ruševine, iščejo pogrešane svojce

Iz Gaze, ki je po poročanju tujih medijev končno dočakala mirno noč, prihajajo fotografije s pretresljivimi prizori prebivalcev, žensk, otrok, starejših ljudi, ki se peš, z naloženimi vpregami ali avtomobili vračajo k ruševinam njihovih domov. V silovitih izraelski napadih je bilo namreč uničenih 75 odstotkov vseh stavb, kljub temu so za Palestince njihov edini dom. »S tistim malim, kar jim je ostalo, hodijo v neznano,« je o razmerah poročal novinar Al Džazire.

Njihove nekdanje soseske so mesta duhov, v katerih iščejo trupla preminulih svojcev. Samo od začetka uveljavitve prekinitve ognja včeraj opoldne so po podatkih civilne zaščite iz Gaze našli trupla 150 Palestincev, približno 9500 je še vedno pogrešanih. V enem samem dnevu je v Gazo prispelo 300.000 ljudi, povzema Guardian.

FOTO: Mahmoud Issa/Reuters

Med bombardiranjem enklave je bilo sicer razseljenih kar 700.000 prebivalcev. Na njihovo vrnitev se pripravljajo tudi humanitarne organizacije. »Ko bodo ljudje prišli domov, bodo našli ruševine. Ugotovili bodo, da so njihovi domovi in ​​soseske zravnani s prahom,« je povedala tiskovna predstavnica Unicefa Tess Ingram. Unicef ​​in partnerske organizacije hkrati pozivajo Izrael, da ponovno odpre več prehodov in omogoči prosti pretok pomoči v Gazo.

Medtem od včeraj opoldne teče 72-urni rok, v katerem morajo po podpisu dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom slednji izpustiti vse še žive talce, Izrael pa okoli 1700 Palestincev, ki so jih izraelske sile v zadnjih dveh letih ugrabile na območju Gaze in jih brez obtožnic odpeljale v izraelske zapore.

FOTO: Ebrahim Hajjaj/Reuters

V Izrael so začele prihajati tudi ameriške čete, ki naj bi vzpostavile koordinacijski center, ki bo nadzoroval izvajanje sporazuma o prekinitvi ognja v Gazi. Na začetku tega tedna so visoki ameriški uradniki napovedali, da bo na terenu sprva 200 vojakov, pomagali pa naj bi predvsem pri pretoku humanitarne pomoči ter logistične in varnostne pomoči na ozemlje.

V okviru prve faze sporazuma o prekinitvi ognja naj bi Izraelci v enklavo spustili približno 600 tovornjakov s humanitarno pomočjo dnevno, vendar prvi še niso dosegli Gaze. Pomoč naj bi obsegala predvsem hrano, medicinsko opremo, sredstva za nudenje zavetja, pa tudi gorivo za nujne operacije, plin za kuhanje in ključno opremo za popravilo kritične infrastrukture.

Svetovni program za hrano je danes sporočil, da ima dovolj zalog hrane v regiji, da lahko dobra dva milijona ljudi na območju Gaze oskrbuje do tri mesece, če Izrael omogoči dostop.