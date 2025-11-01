Palestinci v Sloveniji: Izobrazba je naš način upora

V nadaljevanju preberite:

Amtu, amtu [teta, teta], so ti že odgovorili? Ne, niso, draga. Tako nečakinji, enajstletni Lajan, ki upa, da bo lahko tudi ona prišla v varno državo, vedno znova odgovarja Vafa Alburaj. Štiriinštiridesetletna Palestinka je v Slovenijo z otrokoma, takrat osemletno hčerko in šestletnim sinom, prišla leta 2021, za možem, ki je pripotoval tri leta pred njimi po migrantski poti čez Balkan.

Pogovarjali smo se s štirimi Palestinci, ki živijo pri nas. Dva sta se zatekla v Slovenijo leta 2021, dva sta prišla v času neuvrščenih kot študenta. Ne glede na to, da je med njihovimi prihodi petdesetletno obdobje, so vsi od najzgodnejših otroških dni begunci. To so sogovorniki, ki jim ne postavljaš vprašanj. Pripovedujejo sami od sebe, govorijo z nasmehom, z nenavadno vedrino v glasu in s pogledom, v katerem se zrcali vprašanje: Zakaj? Zakaj nam ne dovolijo živeti?