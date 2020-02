Palestinska oblast prekinja odnose z Izraelom in ZDA

Ameriško-izraelski načrt predvideva apartheid

Palestinski predsednikje danes sporočil, da Palestinci prekinjajo vse odnose z Izraelom in ZDA, vključno z varnostnim sodelovanjem. Za to se je odločil po predstavitvi ameriškega mirovnega načrta za Bližnji vzhod , ki ga podpira tudi Izrael.»Obveščamo vas, da ne bo odnosov z vami (Izraelom) in Združenimi državami, vključno z varnostim sodelovanjem,« je na izrednem zasedanju zunanjih ministrov držav Arabske lige danes v Kairu povedal Abas in med drugim napovedal, da bodo Palestinci nadaljevali s svojim legitimnim bojem z miroljubnimi sredstvi.O Trumpovem načrtu so danes v Kairu na izrednem zasedanju razpravljali zunanji ministri držav Arabske lige, ki ima dvaindvajset držav članic. V izjavi so zapisali, da zavračajo ameriško-izraelski »načrt stoletja«, saj da ta ne spoštuje minimalnih pravic palestinskega ljudstva. Arabske države z ameriško administracijo ne bodo sodelovale pri njegovem uresničevanju, so dodali. Edina sprejemljiva rešitev konflikta med Izraelom in Palestino je za Arabsko ligo rešitev dveh držav, ki vključuje palestinsko državo v okviru meja pred šestdnevno vojno leta 1967, v kateri si je Izrael priključil Zahodni breg in Gazo.Generalni sekretar Arabske ligeje poudaril, da bi načrt, ki so ga predlagale ZDA, utegnil voditi v apartheid. »Načrt vodi v stanje z eno državo, ki jo bosta sestavljala dva razreda državljanov; to je apartheid, v katerem bodo Palestinci drugorazredni državljani,« je povedal na današnjem zasedanju.Spomnimo, vizija za reševanje dotičnega bližnjevzhodnega konflikta, ki ga je Trump ta teden predstavil v Beli hiši skupaj z izraelskim premirjem, predvideva izraelsko priključitev judovskih naselbin in doline reke Jordan na okupiranem Zahodnem bregu. Medtem ko bi Jeruzalem ostal nedeljiva prestolnica Izraela, načrt predvideva ustanovitev palestinske države s prestolnico v delu Vzhodnega Jeruzalema.