Palestinski teroristi za seboj pustili prek 260 trupel

Več tednov so navdušeni ljubitelji elektronske glasbe pričakovali festival Supernova v puščavi v južnem Izraelu, ki je sovpadel tudi z judovskim festivalom Sukot, poroča BBC. Promovirali so ga tudi na družbenih omrežjih, ki so bila le nekaj ur pozneje, v soboto zjutraj, preplavljena z obupanimi zapisi ljudi, ki so ob začetku napada na Izrael oziroma po vdoru palestinskih skrajnežev na festival poskušali izvedeti, kaj je z njihovimi svojci. Na prizorišču festivala je po navedbah reševalcev obležalo več kot 260 trupel …

Eden od udeležencev zabave je za izraelski Channel 12 povedal, da se je ob zori oglasila sirena, ki je opozorila na rakete. Tem so sledili streli teroristov, ki so vdrli na prireditev in »odpirali ogenj v vse smeri«.

Petdeset jih je po pripovedovanju prič prispelo v kombijih, oblečeni so bili v vojaške uniforme. Ljudje so poskušali pobegniti s prizorišča, tekli proti svojim avtomobilom, da bi se odpeljali, a so džipi, polni oboroženih moških, streljali tudi nanje.

Prizorišče festivala – s tremi odri, prostorom za kampiranje ter barom in predelom s hrano – je bilo v puščavi Negev, blizu kibuca Re'im in nedaleč od območja Gaze, od koder so Hamasovi borci ob zori začeli napad na Izrael. Vdirali so v mesta in vasi ter zajeli na desetine ljudi in jih odpeljali za talce. Med njimi naj bi bilo tudi nekaj udeležencev festivala, kot domnevajo svojci pogrešanih. Med temi so tudi tujci; poročajo celo o enajstih zajetih Tajcih.

Med zajetimi tudi vojaki

Kot poroča CNN, so palestinski skrajneži zajeli tudi judovsko prebivalstvo in prvič po sedemnajstih letih tudi izraelske vojake. Ujete naj bi želeli menjati za več kot pet tisoč Palestincev, ki so po poročanju Al Džazire zaprti v izraelskih zaporih oziroma priporih.

Ogenj v Izraelu. FOTO:Jaafar Ashtiyeh/Afp

Udeleženci festivala so se menda zavedali, da obstaja možnost raketnega obstreljevanja na tem območju – toda streljanje na ljudi in na avtomobile, ki so uničeni ostali na cesti blizu prizorišča, je bilo za vse šok. Kot pripovedujejo preživeli, so se skrivali v bližnjem grmovju in nasadih sadja, dokler jih ni po več urah – eni omenjajo, da je napad trajal tri, drugi celo pet ur - rešila izraelska vojska. Kar se je zgodilo, so poimenovali za pokol, masaker in najhujšo grozljivko v njihovih življenjih.

Večina od tri tisoč udeležencev festivala so bili mladi.