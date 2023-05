Palestinec Kader Adnan po gladovni stavki umrl v izraelskem zaporu

Palestinec Kader Adnan, ki je veljal za enega vodilnih predstavnikov džihada, je v izraelskem zaporu umrl po 87 dnevih gladovne stavke, poroča mednarodni tisk.

Njegovo smrt so potrdili predstavniki izraelskega sistema zaporov. Sodeč po sporočilu so Adnana našli v njegovi celici v situaciji, ko ni kazal znakov življenja. Prepeljali so ga v bolnišnico, kjer so potrdili njegovo smrt.

V zaporih se je Adnan, med Palestinci priljubljeni šejk, že v preteklosti odločal za gladovne stavke. Nazadnje ga je oblast aretirala februarja, z obtožno pripadnosti organiziranemu terorizmu. To je bila že deseta aretacija Adnana, iz zapora so sporočili, da je zavračal zdravniške preglede in možnost zdravljenja.

Adnanova žena Randa Musa s sinom. V Adnanovi družini so izraelske oblasti obtožili niza hudih primerov malomarnosti. FOTO: Raneen Sawafta/Reuters

V Adnanovi družini so izraelske oblasti obtožili niza hudih primerov malomarnosti proti njemu, islamski džihad je Izrael že obtožil, da je odgovoren za Adnanovo smrt v zaporu. »Ta zločin ne bo minil brez reakcije,« so napovedali. Že kmalu po objavi smrti so iz Gaze proti Izraelu izstrelili rakete.

Po poročanju izraelskega vojaškega radia so padle na odprta območja, ne da bi povzročile škodo ali žrtve. Alarmne sirene so sicer aktivirali v enem izmed kibucev v Negevu.

Ostro se je odzvala tudi palestinska oblast. Palestinski premier Mohamed Štajeh, ki ga citira tiskovna agencija Wafa, je Izrael obtožil, da je izvedel namerni atentat in da je odgovoren za zdravniško malomarnost. Palestinsko zunanje ministrstvo je pozvalo k ustanovitvi mednarodne komisije za preiskavo okoliščin smrti, predvideva tudi, da bo zadevo predal Mednarodnemu kazenskemu sodišču. V večih krajih na Zahodnem bregu so medtem napovedali protestne stavke.