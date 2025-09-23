Palestinsko vprašanje ne odpira tajvanskega

V nadaljevanju preberite:

To, da so Avstralija, Kanada in Velika Britanija prejšnji konec tedna, nato pa še Francija, Andora, Belgija, Luksemburg, Portugalska, Malta in San Marino priznale palestinsko državo, je Kitajska po malem doživela tudi kot uspeh. Ne samo zato, ker Peking od leta 1988 dosledno podpira Palestino kot neodvisno državo, temveč predvsem zato, ker ostajajo ZDA pri tem vprašanju na diplomatskem prizorišču vse bolj izolirane, pa tudi zato, ker se je vprašanje priznati ali ne priznati palestinsko državo spremenilo v globok razdor med Evropo in ZDA.