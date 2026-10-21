Panamski prekop z rekordnim pretovorom: krivo je zaprtje Hormuške ožine

Panamski prekop je v obdobju od oktobra lani do konca letošnjega septembra prečkalo skoraj 14.000 ladij s skupno 521 milijoni ton tovora, kar je rekordna količina, so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v torek sporočili upravitelji te pomembne logistične poti. Kot pomemben razlog so izpostavili zaprtje Hormuške ožine.

Upravitelji prekopa, skozi katerega poteka približno pet odstotkov svetovne pomorske trgovine, so v odzivu na povečan promet zaradi zaprte Hormuške ožine zaradi vojne na Bližnjem vzhodu začasno povečali število dnevnih prehodov s 36 na 41. V začetku oktobra so jih morali zaradi suše in prenizke gladine vode nato zmanjšati na 32.

Kljub temu jim je uspelo preseči rekord izpred štirih let, ko je Panamski prekop v 12 mesecih prečkalo 518 milijonov ton tovora.

Nadpovprečno povpraševanje po uporabi prekopa se je pokazalo tudi v rekordni pristojbini za prečkanje. Fotografija je arhivska. FOTO: Enea Lebrun/Reuters

Nadpovprečno povpraševanje po uporabi prekopa se je pokazalo tudi v rekordni pristojbini za prečkanje. Južnokorejsko podjetje SK Gas je avgusta za prednostno plovbo čez prekop plačalo rekordnih 5,3 milijona dolarjev (4,6 milijarde evrov).

Ladje, ki plujejo skozi Panamski prekop, namreč svojo pot običajno rezervirajo precej vnaprej, tiste brez rezervacij pa na prečkanje kanala čakajo v povprečju pet dni. Obstaja pa tudi dražba za prednostne tranzitne vozovnice.

Med oktobrom 2025 in februarjem 2026 je bila povprečna dražbena cena približno 55.000 dolarjev, vendar pa so že aprila nekatera plovila za prednostno plovbo plačala skoraj štiri milijone dolarjev.