Pandemična dilema: otroci v šole ali ne

New York – Pandemija novega koronavirusa je starše po svetu spravila v velike težave in ameriški niso izjema. Šolanje na daljavo ne doseže učinkovitosti učenja v razredih, starši so pre­obremenjeni z dodatnimi nalogami, otroci pogrešajo prijatelje. V ZDA je treba k temu dodati ogorčene prepire med zagovorniki javnih in zasebnih šol.Učitelji se hočejo vrniti v razrede k 30 milijonom ameriških učencev javnih šol, poznajo omejitve učenja na daljavo in nevarnosti dolgotrajne osamitve, so poudarili v učiteljskih sindikatih. Toda najprej bi radi videli nizko stopnjo okuženih v širših skupnostih ter skrb za varno razdaljo, ...