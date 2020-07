Pandemija je razkrila zablodo, da živimo v postrasističnem svetu

Da rasizem ubija, je na plakat zapisala udeležnka enega od shodov zoper rasizem v Nemčiji. FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters

Pandemija je po mnenju generalnega sekretarja ZN razkrila tveganja, ki jih prinašajo neenaki zdravstveni sistemi. FOTO: Mahmud Hams/AFP

Pandemija novega koronavirusa je izpostavila vseprisotne neresnice, je na današnjem predavanju, posvečenemu, povedal generalni sekretar Združenih narodov (ZN). Pandemija je po njegovem razkrila »laž, da lahko prosti trgi poskrbijo za zdravstveno varstvo vseh, fikcijo, da neplačano skrbstveno delo ni delo, zablodo, da živimo v postrasističnem svetu, in mit, da smo vsi na istem čolnu,« je izjavil po navedbah britanskega Guardiana.Gueterres je bil v današnjem nagovoru kritičen do sistemskih težav, ki so bile ignorirane desetletja. Pandemija da je razkrila tveganja, ki jih prinašajo neenaki zdravstveni sistemi, razlike v socialni zaščiti, degradacija okolja, podnebna kriza in strukturne neenakosti, ki so posledica kolonializma in patriarhata. Generalni sekretar je gibanji #MeToo in #BlackLivesMatter označil za merili razočaranja nad statusom quo ter med aktualnimi posledicami (neo)kolonializma omenil ekonomske in socialne neenakosti, pa povečanje zločinov iz sovraštva ter institucionalizirani rasizem.Na današnji dan, ko bi Nelson Mandela praznoval 102. rojstni dan, je generalni sekretar med predavanjem spregovoril tudi o Afriki. Po navedbah Guardiana je menil, da je afriška celina »dvojna žrtev«: najprej jo je oškodoval kolonializem, nato pa še nezadostno predstavništvo v mednarodnih institucijah, ustanovljenih po drugi svetovni vojni. Zato da je med drugim nujna reforma varnostnega sveta ZN, kjer ima pet stalnih članic več vpliva preko pravice veta.Guterres je prav tako spregovoril o revščini, ki se utegne še povečati zaradi pandemije. Spomnil je, da so v času pandemije najbolj na uradu delavci, ki denar služijo na neformalnem trgu dela, in, med drugim, delavci v skrbstvenih poklicih (predvsem ženske). Z naraščajočimi neenakostmi, ki »se začnejo pred rojstvom ter zaznamujejo življenja in zgodnje smrti«, se na področju dohodkovne neenakosti in neenakosti v premoženju sooča 70 odstotkov svetovnega prebivalstva, je poudaril, predavanje pa zaključil s pozivom svetonim voditeljem, naj razmislijo o nujnih spremembah.