Pandemija je »odnesla« tudi podnebno konferenco

Združeni narodi (ZN) so se s škotskimi organizatorji ključne podnebne konference (COP26), ki bi morala biti novembra v Glasgowu, odločili, da bodo dogodek, na katerem bi moralo sodelovati okoli 26.000 delegatov iz 197 držav, prestavili na leto 2021 – nov datum podnebne konference, ki bi morala določiti val ukrepov za zajezitev izpustov toplogrednih plinov, za zdaj ni znan.Za okoljevarstvenike – dejansko pa za človeštvo – je bila podnebna konferenca v Glasgowu, ki bi morala potekati od 2. do 9. novembra, ključna. Ker se večina držav podpisnic pariškega sporazuma izpred štirih let in pol ne drži zavez o zmanjšanju izpustov ...