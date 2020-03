Pandemija padanja cen črnega zlata

Nekateri so prepričani, da je spopad Rusije s Savdsko Arabijo, ki je na začetku tedna privedel do rekordnega padca cen nafte, ­dejansko uperjen proti ZDA.Ko je prejšnji petek na srečanju skupine držav proizvajalk nafte­ Opec+ na Dunaju Rusija rekla »njet« predlogu Savdske Arabije, da je zaradi izbruha koronavirusa, ki je povzročil padec povpraševanja, treba še zmanjšati proizvodnjo nafte, je ta »neracionalna odločitev« presenetila tudi nekatere vodilne v ruski naftni industriji. Zaradi pričakovanega odgovora »užaljenega« Riada so cene nafte v enem dnevu padle za toliko, da so bili porušeni rekordi zadnjih več kot 20 ...