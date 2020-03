Pandemija preložila referendum o ustavnih spremembah

»Dolge počitnice«

V Rusiji so zaradi epidemije novega koronavirusa preložili referendum, na katerem bi morali Rusi 22. aprila odločati o ustavnih spremembah, je danes sporočil ruski predsednik. »Mislim, da je treba referendum preložiti na kasnejši datum,« je povedal v enem redkih televizijskih nagovorov, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Novega datuma še ni sporočil.Ustavne spremembe sta ta mesec potrdila oba domova ruskega parlamenta in tudi ustavno sodišče, tako da je potrebna samo še potrditev na referendumu. Spremembe med drugim povečujejo pristojnosti parlamenta in drugih institucij. Putinu pa omogočajo, da bo za predsednika države lahko kandidiral še dvakrat, torej da bi predsednik lahko ostal vse do leta 2036. Po sedanji ustavi bi se njegov mandat končal z iztekom sedanjega drugega zaporednega mandata leta 2024. Predsednik je bil namreč tudi med letoma 2000 in 2008, sicer pa je 67-letni Putin na oblasti kot predsednik ali premier že dve desetletji.Ruski predsednik je danes v okviru boja proti novemu koronavirusu povedal še, da Rusom prihodnji teden ne bo treba na delo. »Te dolge počitnice so namenjene upočasnitvi širjenja bolezni,« je dejal. Za razliko od številnih drugih držav Rusija ni razglasila karantene. Je pa Putin sodržavljane pozval k upoštevanju navodil zdravnikov in oblasti. »Vsi ukrepi, ki so bili sprejeti ali še bodo, bodo učinkovali, če bomo pokazali enotnost in razumevanje zahtevnosti trenutne situacije,« je poudaril.V Rusiji so danes zabeležili največje število novih okužb z novim koronavirusom. Okužilo se je še 163 ljudi, vse skupaj pa so doslej zabeležili 658 okužb.