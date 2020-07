Pandemije ne bo konec zaradi protestov

Že drugi večer zapored so prestolnico Srbije preplavili protestniki. Tudi sinoči so v središču Beograda pozno v noč divjali ulični spopadi med policisti in protestniki. V času zaključka naše redakcije so policisti izstreljevali solzivec pred skupščino, demonstranti so metali vanje granitne kocke, središče Beograda je bilo, kot da gori, ovito je bilo v dim.Za noč s torka na sredo, ko so bili večji protesti prvič po volitvah, so včeraj objavili uradne podatke: ranjenih je bilo 43 policistov in 17 demonstrantov, zgorelo je več avtomobilov, tudi policijskih. Neuradno je bilo ranjenih še več, saj so okoli šest ur divjali ...