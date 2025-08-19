Panična oblast upa, da je policija orodje v rokah režima

V nadaljevanju preberite:

Nasilje nad protestniki, ki ga v Srbiji izvajajo skupine huliganov, ki so naklonjeni oblasti, s pomočjo policije, je vzbudilo pozornost ključnih držav na Zahodu. Tak vtis dajejo komentarji dogajanja v Srbiji, ki so bili istega dne objavljeni v britanskem Financial Timesu, francoskem Le Mondu in več nemških medijih.

Študentske proteste proti korupciji v družbi in za demokracijo ter delujočo pravno državo, ki že devet mesecev bolj kot ne polno zaposlujejo delovanje srbske politike, v zadnjem tednu tako rekoč vsako noč zaznamuje vse bolj brutalno nasilje skupin nasilnežev, ki so naklonjeni oblasti.