    PREMIUM   D+   |   Svet

    Panična oblast upa, da je policija orodje v rokah režima

    Kritične objave v britanskem, francoskem in nemškem tisku kažejo, da se navdušenje Zahoda nad Vučićem ohlaja.
    V središču Beograda so se včeraj zbrali študentje in drugi državljani, nezadovoljni z oblastjo, ki so protestirali proti grobosti direktorja oddelka srbske policije za varovanje zaščitenih oseb Marka Krička. Foto Andrej Isakovic/AFP
    V središču Beograda so se včeraj zbrali študentje in drugi državljani, nezadovoljni z oblastjo, ki so protestirali proti grobosti direktorja oddelka srbske policije za varovanje zaščitenih oseb Marka Krička. Foto Andrej Isakovic/AFP
    Novica Mihajlović
    19. 8. 2025 | 18:50
    19. 8. 2025 | 18:52
    3:52
    Nasilje nad protestniki, ki ga v Srbiji izvajajo skupine huliganov, ki so naklonjeni oblasti, s pomočjo policije, je vzbudilo pozornost ključnih držav na Zahodu. Tak vtis dajejo komentarji dogajanja v Srbiji, ki so bili istega dne objavljeni v britanskem Financial Timesu, francoskem Le Mondu in več nemških medijih.

    Študentske proteste proti korupciji v družbi in za demokracijo ter delujočo pravno državo, ki že devet mesecev bolj kot ne polno zaposlujejo delovanje srbske politike, v zadnjem tednu tako rekoč vsako noč zaznamuje vse bolj brutalno nasilje skupin nasilnežev, ki so naklonjeni oblasti.

