Panika, dezinformacije in zmeda: kako oblasti mirijo prebivalce Tenerifa

Skoraj mesec dni po tem, ko je prvi potnik na križarki MV Hondius umrl zaradi hantavirusa, je ladja končno prispela na Tenerife na Kanarskih otokih. V pristanišču Grandilla na jugovzhodu tega španskega otoka potekajo intenzivne priprave za sprejem ladje in pomoč pri repatriaciji, v kateri sodeluje več kot sto ljudi na obali, poroča britanski BBC.

Ladja za križarjenje je v bližino tega industrijskega pristanišča prispela pred sončnim vzhodom, vendar tudi zdaj ne bo smela doseči obale. V bližini ladje, ki se bo približevala otoku, bo namreč vzpostavljen varnostni obroč v dolžini ene navtične milje.

Ko bo križarka v pristanišču, bodo spustili sidro na morju, da bi zagotovil svojo nadaljnjo izolacijo, poroča BBC.

Španska ministrica za zdravje Mónica García je zapleteno operacijo za preprečevanje širjenja redkega andskega seva tega virusa opisala kot »operacijo brez primere«.

V njej namreč sodeluje kar 23 držav, skrbno pa je bila načrtovana predvsem za zagotovitev največje varnosti in kot odgovor na skrbi nezadovoljnih domačinov. Med njimi je tudi predsednik Kanarskih otokov, ki pravi, da se »ne bo pomiril, dokler ne bodo odšli vsi potniki in posadka«.

»Tveganje za okužbe za splošno populacijo je nizko,« je včeraj ponovila zdravstvena ministrica García. In dodala: »Menimo, da so panika, dezinformacije in zmeda v nasprotju s temeljnimi načeli ohranjanja javnega zdravja«.

Kako bo potekala repatriacija

Po poročanju BBC so bili varnostni ukrepi v industrijskem pristanišču včeraj zelo poostreni. Španska vojaška policija in ekipe za odzivanje na nesreče so postavile velike sprejemne šotore, dostop do obale pa je omejen.

Na križarko naj bi se še danes vkrcale zdravniške ekipe, ki bodo pregledale vse potnike. Najnovejša poročila sicer pravijo, da nihče od njih za zdaj ne kaže simptomov, jih bodo pa danes razdelili v skupine po narodnosti in z majhnimi čolni prepeljali do obale. Do takrat bi morala biti na ploščadi lokalnega letališča tudi čarterska letala, ki bodo pripravljena za njihov odhod v domovino.

Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je včeraj pojasnil, da Velika Britanija, ZDA in več držav članic EU na Tenerife pošiljajo letala. V pripravljenosti so tudi medicinsko opremljena letala, če bi bilo treba katerega od potnikov s križarke tudi osamiti.

Španske državljane naj bi prepeljali v Madrid, kjer jih čaka obvezna karantena v vojaški bolnišnici Gomez Ulla. Popolna izolacija bi bila lahko precej naporna (inkubacijska doba hantavirusa namreč traja do devet tednov), zato tudi ni jasno, koliko časa bodo potniki v karanteni, poroča britanski BBC.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, generalni sekretar Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki je trenutno na Tenerifu in nadzoruje izkrcanje potnikov, je pohvalil španske oblasti, ker so se» odločno in učinkovito odzvale« na izbruh tega virusa. Med osmimi prijavljenimi domnevnimi primeri okužbe s hantavirusom na ladji je bilo doslej potrjenih šest primerov, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). Pri vseh gre za tako imenovani andski sev, ki se lahko prenaša s človeka na človeka.

Španska ministrica za zdravje Monica Garcia pa je danes sporočila, da bo zadnji evakuacijski let za potnike z ladje s Kanarskih otokov odletel jutri. »Zadnji let v okviru celotnega postopka je predviden za jutri, gre za let v Avstralijo,« je dejala ob obisku Tenerifa.

Po navedbah Garcie bo otočje najprej zapustilo 14 španskih državljanov na ladji. Sledil bo nizozemski let, ki bo evakuiral tudi državljane Nemčije, Belgije in Grčije ter del posadke. Za danes so načrtovani še ločeni poleti za potnike iz Kanade, Turčije, Francije, Velike Britanije, Irske in ZDA.

Strogi varnostni ukrepi

Kot je še pojasnila ministrica za zdravje, bodo vsi potniki na ladji pred izkrcanjem opravili še zadnji zdravstveni pregled. Če bodo vsi brez simptomov, se bodo izkrcavali v skupinah, ki niso večje od pet ljudi. Nositi bodo morali maske FFP2 in bodo s seboj lahko imeli le lažjo ročno prtljago.

Nato jih bodo pod strogimi varnostnimi ukrepi z avtobusom odpeljali na bližje letališče. Po prihodu v matično državo bodo morali v karanteno zaradi dolgega inkubacijskega obdobja virusa, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Lokalne oblasti na španskem otočju v Atlantiku so se pred tem odločno uprle vplutju ladje v pristanišče, ki je bila zato zasidrana na odprtem morju. Ob tem so opozorile, da bo križarka zaradi neugodnih vremenskih razmer k odhodu prisiljena že v ponedeljek.