Panika pred zimo: zaloge plina v EU na najnižji ravni v 13 letih

Evropa se približuje kurilni sezoni z nenavadno nizkimi zalogami zemeljskega plina. Skladišča v EU so bila v zadnjem tednu avgusta zapolnjena 63-odstotno, medtem ko je bilo v tem obdobju v preteklih letih povprečje okoli 80 odstotkov. Če se bo trenutni tempo polnjenja nadaljeval, bi bile zaloge ob začetku zime najnižje po letu 2013, poroča Guardian.

Nižje zaloge povečujejo možnost večjih nihanj cen, opozarjajo analitiki. Položaj bi lahko še poslabšali daljša obdobja hladnega vremena ali manj vetra, zaradi česar bi bila proizvodnja elektrike iz vetrnih elektrarn nižja in poraba plina večja.

Kljub temu v Evropi za zdaj ne pričakujejo fizičnega pomanjkanja plina. Večja skrb so cene. Referenčna cena zemeljskega plina je v zadnjih tednih presegla 68 evrov za megavatno uro, kar je najvišja raven v treh letih in več kot dvakrat toliko kot na začetku leta.

Manj plina zaradi razmer na Bližnjem vzhodu

Na počasnejše polnjenje evropskih skladišč vplivajo tudi razmere na Bližnjem vzhodu. Motnje v izvozu nafte in plina iz območja Perzijskega zaliva so zmanjšale razpoložljivost dobav, evropski kupci pa se bodo z začetkom hladnejšega vremena za utekočinjen zemeljski plin vse bolj merili z azijskimi.

Analitiki Goldman Sachsa ocenjujejo, da bi se morala evropska referenčna cena brez ponovne vzpostavitve izvoza plina z Bližnjega vzhoda povzpeti nad 100 evrov za megavatno uro, da bi na trg privabila dovolj dodatnih pošiljk.

Razmere med državami članicami niso enake. Italija in Poljska sta skladišča že napolnili nad 80 odstotkov, Nemčija, ki ima največ skladiščnih zmogljivosti v Evropi, pa je približno na polovici. Skladišča v Belgiji in na Nizozemskem, ki sta pomembni tudi za oskrbo britanskega trga, so napolnjena približno 51- oziroma 45-odstotno.

Evropski trg je bil čez poletje razmeroma miren, saj so trgovci računali na izboljšanje razmer in ponovno vzpostavitev izvoza prek Hormuške ožine. Ker tega v kratkem ne pričakujejo, pa se je v zadnjih dneh zaskrbljenost glede zimske oskrbe znatno povečala.

Za Evropo bo zato ključno, piše Guardian, koliko plina ji bo uspelo zagotoviti pred začetkom kurilne sezone in kako mrzla bo zima. Hladnejše vreme bi ob nizkih zalogah lahko hitro povečalo povpraševanje in posledično pritisnilo na cene energije.