Panzeri sklenil dogovor o sodelovanju z belgijskim tožilstvom

Nekdanji italijanski evropski poslanec Antonio Panzeri, eden od glavnih osumljencev v korupcijskem škandalu, ki pretresa Evropski parlament, je danes z belgijskim tožilstvom sklenil dogovor o sodelovanju v zameno za »omejeno« zaporno kazen, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz tožilstva so sporočili, da se je v dogovoru zavezal, »da bo preiskovalcem dal zlasti informacije o načinu delovanja v domnevni goljufiji, finančnih dogovorih s tretjimi državami, finančnih konstrukcijah ter upravičencih vzpostavljenih struktur in ponujenih ugodnostih«.

Kaj pričakujejo od »skesanca«

Informacije o njegovi udeležbi pri očitanih dejanjih, kot tudi o udeležbi drugih oseb, morajo biti »vsebinske, razkrivajoče, iskrene in popolne«. Poleg tega bo moral Panzeri, ki je trenutno v priporu, preiskovalce seznaniti tudi z »vpletenostjo znanih ali še neznanih oseb v zadevo, vključno z identiteto oseb, za katere priznava, da so podkupovale«.

Antonio Panzeri. FOTO: David Iliff/cc By-sa 3.0

V zameno za sodelovanje, ki ga v Belgiji opredeljuje zakon iz leta 2018 o statusu »skesanca«, bo prejel »kazen, ki bo učinkovita, vendar omejena«. »Vključevala bo zaporno in denarno kazen ter zaplembo vseh pridobljenih premoženjskih koristi, ki so trenutno ocenjene na milijon evrov,« je še sporočilo belgijsko tožilstvo v izjavi.

Dolgoletnega nekdanjega evropskega poslanca, 67-letnega Panzerija, so zaradi suma vpletenosti v korupcijski škandal aretirali 9. decembra lani v Bruslju, na isti dan kot podpredsednico Evropskega parlamenta, grško socialistično poslanko Evo Kaili, in italijanskega parlamentarnega pomočnika Francesca Giorgija, partnerja Kailijeve.

Katar in Maroko obtožbe odločno zanikata

V središču preiskave je njegova nevladna organizacija Fight Impunity, ki jo je ustanovil leta 2019. Skupaj z vodjo nevladne organizacije No Peace Without Justice, Italijana Niccolo Figa-Talamanco, ki je prav tako v priporu, so obtoženi članstva v kriminalni združbi, pranja denarja in korupcije.

Osumljeni so, da so od Katarja prejeli velike vsote denarja za vplivanje na politične izjave in odločitve v Evropskem parlamentu, edini izvoljeni instituciji EU v korist emirata, zlasti glede pravic delavcev.

V tej preiskavi, so so jo lani poleti zaupali bruseljskemu preiskovalnemu sodniku Michelu Claiseu, so v preiskavi Panzerijevega bruseljskega doma po navedbah sodnega vira našli 600.000 evrov v gotovini. Po poročanju medijev naj bi prejel tudi sredstva od Maroka. Katar in Maroko obtožbe odločno zanikata.