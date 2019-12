Papeška tajnost pri spolnih zlorabah otrok je preteklost

Dvig starostnega praga otroške pornografije

Božji mlini meljejo počasi. Tudi vatikanski niso hitri, a meljejo. Po tisočih obtožb spolnih zlorab otrok in mladoletnih s strani katoliških duhovnikov in desetih mesecih po prvem vrhu katoliške cerkve v Vatikanu , katerega teme so bile tovrstne spolne zlorabe, je papežsvoj današnji rojstni dan izbral za objavo dokumenta, s katerim Vatikan odpravlja pečat papeške tajnosti z dokumentov, ki se nanašajo na tovrstne obtožbe. Mednarodni tisk ukrep označuje za zgodovinski.Od 1. januarja prihodnje leto bo t. i. papeška tajnost, ki so jo lahko uveljavili pri preprečevanju ovajanja tovrstnih zlorab s strani duhovnikov civilnim oblastem, odpadla. Dokumenti seveda zaradi zaščite zasebnosti žrtev zlorab in prič ne bodo »javno dobro«, a bodo dokumenti s kanonskih procesov oziroma tisti, ki se nanašajo na ovadbe in sodne odločitve, dostopni civilnim sodiščem.Tako na tiste, ki se odvijajo v Rimu, kot druge, ki potekajo v lokalnih cerkvah v posameznih državah. Sodišča bodo lahko zahtevala dokumente o ovadbah, pričevanjih in sodnih postopkih, ki se nahajajo v arhivih v Vatikanu in škofijah drugod.Cerkvenim predstavnikom bo prepovedano, da bi kogar koli, ki je doživel spolno zlorabo s strani duhovnika ali bi o tem kaj vedel, na kakršen koli način silili k molku. Izjema seveda ostajajo informacije, tudi o zlorabah, ki so izrečene pri spovedih.Frančišek je objavil še en ukrep. Vatikan je doslej za otroško pornografijo razumel tovrstne zlorabe mladoletnih do 14. leta starosti, sedaj bo prag dvignjen do 18. leta, do praga polnoletnosti.Ukrep danes 83-letnega Frančiška sledi tudi objavi njegovega zapisa Vos estis lux mundi (Vi ste luč sveta) maja, katerega tema so prav tako bili pedofilija in spolno nasilje.Tudi, tajnik kongregacije za doktrino vere, ki velja za enega izpostavljenih borcev proti pedofiliji v Vatikanu, je potezo papeža označil za epohalno.Dosedanjo realnost je opisal takole: »Doslej žrtev zaradi papeške tajnosti ni imela možnosti, da bi izvedela za razsodbo, ki je sledila prijavi. Komuniciranje je bilo ovirano, saj pripada papeški tajnosti v sistemu zaupnosti v kanonskem pravu zelo visok položaj. Zdaj je nastopila možnost, da objavimo rezultat sojenja in tako obvarujemo skupnost.«