Papež bo moral na operacijo

Papež Leon XIV. bo moral v prihodnjih dneh na operacijo zaradi vozliča v pljučih. Odkrili so ga med nedavnim zdravniškim pregledom, je dejal po današnji opoldanski molitvi Angelovega češčenja.

Kot je 71-letni papež pojasnil z okna Apostolske palače, so spremembo odkrili v zelo zgodnji fazi in je jasno zamejena. Za operacijo se je odločil po priporočilu zdravnikov. Zbranim na Trgu svetega Petra se je zahvalil za duhovno bližino in se jim priporočil v molitev.

Po besedah vatikanskega tiskovnega predstavnika Mattea Brunija je poseg predviden v začetku prihodnjega tedna, papež pa naj bi po njem v bolnišnici ostal približno teden dni. Ali je tvorba benigna ali maligna, niso razkrili. Operirali ga bodo v rimski bolnišnici Gemelli, je poročal Vatican News.

V Chicagu rojeni Robert Prevost, ki doslej ni imel javno znanih zdravstvenih težav, veliko pozornosti namenja športu in telesni pripravljenosti. V papeški rezidenci v Castel Gandolfu nedaleč od Rima, kamor se umakne ob ponedeljkih in torkih, redno igra tenis in plava. Pred izvolitvijo je obiskoval tudi Omega Fitness Club v bližini Vatikana.

Za zdaj ni jasno, ali bosta operacija in okrevanje vplivala na njegovo potovanje v Urugvaj, Argentino in Peru, načrtovano od 6. do 17. novembra. Je pa Leon XIV. v današnjem nagovoru še pred razkritjem zdravstvenih težav nakazal, da se namerava odpraviti na pot. Perujskim vernikom na Trgu svetega Petra se je namreč zahvalil za molitve za prihajajoči pastoralni obisk v državi, kjer je nekoč služboval.

Prav tako še ni znano, kako bo poseg vplival na druge papeževe obveznosti, med katerimi je za 26. oktober predviden tudi sprejem predsednice republike Nataše Pirc Musar.

Na novico iz Vatikana se je med prvimi odzvala italijanska premierka Giorgia Meloni, ki je papežu v svojem imenu in imenu vlade izrazila bližino ob preizkušnji, ki ga čaka v prihodnjih dneh. »Mirnost in spokojnost, s katerima je o tem spregovoril /.../, nas pomirjata,« je zapisala na družbenem omrežju X.