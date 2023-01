Papež bo pokopal papeža

Danes v Vatikanu pričakujejo več kot sto tisoč vernikov. Ob 9.30 se bo na Trgu svetega Petra začel pogreb, ki ga bo vodil papež Frančišek. Na željo umrlega bo slovesen, a preprost, je pred dnevi povedal tiskovni predstavnik Vatikana Matteo Bruni. Podrobnosti o udeležencih niso objavili, vendar so iz Vatikana sporočili, da samo dve državi – Italija in Benediktova domovina Nemčija – pošiljata uradno delegacijo. Po pisanju italijanske agencije Ansa bo navzočih tudi več vodilnih osebnosti medverskega dialoga, ki ga je spodbujal Benedikt, in seveda številni državniki. Iz Slovenije se bodo pogreba po napovedih udeležili predsednica repub­like Nataša Pirc Musar, slovenski veleposlanik pri Svetem sedežu Jakob Štunf, ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore, duhovniki in verniki pa v zasebni organizaciji.

Na Trgu svetega Petra je postavljen oltar za mašo, pripravljeni so tudi stoli za vernike in več velikih platen, na katerih bodo lahko spremljali pogrebne slovesnosti. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters

Na Trgu svetega Petra je že postavljen oltar za mašo, pripravljeni so tudi stoli za vernike in več velikih platen, na katerih bodo lahko spremljali pogrebne sloves­nosti. Benedikt XVI. je umrl na zadnji dan starega leta v 96. letu starosti v vatikanskem samostanu Matere Cerkve. Tam je živel od leta 2013, ko je vodenje Cerkve prepustil svojemu nasledniku. Njegove posmrtne ostanke so v ponedel­jek prepeljali v baziliko svetega Petra. Zaslužni papež bo pokopan v tamkajšnji kripti, v nekdanji grobnici Janeza Pavla II., čigar posmrtne ostanke so ob njegovi beatifikaciji leta 2011 prenesli v zgornji del bazilike. Tja ga bodo položili takoj po četrtkovi pogrebni slovesnosti. Tiskovni predstavnik Vatikana je pred dnevi še pojasnil, da bodo Benediktu v grobnico priložili kovance in medalje iz časa njegovega pontifikata ter palije, ki jih je nosil kot del papeške oprave. Ob sebi bo imel kovinski valj z zapisom o dogajanju v času njegovega papeževanja. Pozivi, da bi ga razglasili za svetnika in tudi cerkvenega učitelja zaradi njegovih teoloških naukov, se vrstijo od njegove smrti.

Obred krščanskega pogreba

Nemec Joseph Ratzinger je bil za papeža izvoljen 19. aprila 2005, na položaju je nasledil Janeza Pavla II. Osmi Nemec na čelu Rimskokatoliške cerkve in drugi v skoraj 500 letih, ki ni bil Italijan, si je izbral ime Benedikt v čast svetemu Benediktu, začetniku zahodnega meništva iz 5. stoletja. Zaradi šibkega zdravja je odstopil 28. februarja 2013 in postal prvi človek, ki se sme imenovati papa emeritus, zaslužni papež. Živel je v osami v vatikanskem samostanu. Že več mesecev je bilo telesno šibak, njegovo zdravje se je močno poslabšalo v zadnjih dneh starega leta, ko se je oglasil tudi papež Frančišek in vernike pozval, naj molijo zanj. Sveti oče se je včeraj svojemu predhodniku poklonil kot velikemu mojstru kateheze, ki je drugim pomagal pri srečanju z Bogom. Današnji pogreb ne bo državniški, saj Benedikt ni bil aktualni papež in kot tak vodja države Vatikan.

Stotine tisočev romarjev se je 8. aprila 2005 udeležilo pogrebne maše za pokojnim papežem Janezom Pavlom II. FOTO: Kai Pfaffenbach/Reuters Pictures

Največji dogodek v sodobni krščanski zgodovini Zadnji papežev pogreb, pogreb papeža Janeza Pavla II., je bil eno največjih krščanskih srečanj v zgodovini. Osmega aprila 2005 se je v Rim oziroma Vatikan zgrnilo kar štiri milijone ljudi, okoli 300.000 samo na Trg sv. Petra. Večji del mesta je obstal, zaprli so šole, urade ter večino trgovin in lokalov. Pogreba, ki ga je vodil tedaj še dekan kardinalskega zbora, nemški kardinal Joseph Ratzinger, se je udeležilo okoli 200 uradnih delegacij iz 80 držav z vsega sveta. Med predsedniki vlad in držav, monarhi ter drugimi pomembnimi političnimi in verskimi predstavniki so bili tudi predsednik Republike Slovenije Janez Drnovšek, predsednik vlade Janez Janša, zunanji minister Dimitrij Rupel ter vsi trije škofi, Franc Kramberger, Alojz Uran in Metod Pirih. Prenos pogrebnih slovesnosti so predvajali tudi na velikem zaslonu na Pogačarjevem trgu pred ljubljansko stolnico.

Kot pojasnjuje Tadej Strehovec, generalni tajnik in tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, »je obred krščanskega pogreba predpisan za vso Katoliško cerkev, zato se bogoslužje v tem delu ne bo spremenilo. Zunanja simbolika bo spremenjena le v tem, da bo pogrebno bogoslužje vodil papež v navzočnosti kardinalov, škofov, visokih gostov in vernikov.« V novejši cerkveni zgodovini še ni bilo takšnega primera, poudarja sogovornik, vendar to ne pomeni, da vladajoči papež ni nikoli vodil pogreba svojega predhodnika. Takšen primer se je zgodil leta 1802, ko je papež Pij VII. (papež od 1800 do 1823) vodil pogreb papeža Pija VI. (papež od 1775 do 1799), ki je umrl kot francoski vojni ujetnik leta 1799 v francoskem mestu Valence. Papež Pij VII. je čez tri leta zahteval vrnitev trupla svojega predhodnika iz Francije v Rim ter 17. februarja 1802 na Trgu sv. Petra vodil pogrebno slovesnost. Dan pozneje so posmrtne ostanke papeža Pija VI. pokopali v baziliki sv. Petra v Rimu. Papež Pij VI. je bil povezan s Cerkvijo v Sloveniji, saj je z odlokom In universa gregis 8. marca 1788 prenesel naziv nadškofije iz Gorice na škofijski sedež v Ljubljani.

Pot, resnica in življenje

V teh dneh so po vsem svetu brali Bene­diktovo duhovno oporoko, ki jo je napisal že leta 2006 in je pravzaprav dokument, ki ni namenjen posmrtnemu urejanju zapuščine, ampak razmisleku o duhovni dediščini nekoga, ki je sooblikoval zgodovino človeštva. Papeži, škofje, duhovniki in redovniki pa tudi verniki so povabljeni, da poleg redne oporoke napišejo tudi duhovno oporoko, ki običajno vsebuje kratek pogled na lastno življenje in delo, prošnjo vsem za odpuščanje in zagotovilo posameznikovega odpuščanja, prošnjo za molitev in poslovilno besedo. Joseph Ratzinger je rad navajal citat iz prvega pisma apostola Petra: »Vselej bodite vsakomur pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas.« Kaj nam to pove o njem?

Leta 2005, ko je umrl papež Janez Pavel II., je pogreb vodil Joseph Ratzinger, takrat desna roka Karola Wojtyłe, dekan kardinalskega zbora in nemški kardinal, ki pa je le slaba dva tedna zatem postal papež Benedikt XVI. FOTO: Patrick Hertzog/AFP

Strehovec razloži, da je razlog upanja za vsakega vernega katoličana vera v Jezusa Kristusa, ki je trpel in umrl na križu ter tretji dan vstal od mrtvih. Na to je Benedikt opomnil tudi v svoji duhovni oporoki, ko je posebej poudaril, da je pogosto videti, kakor da bi znanost mogla predložiti neovrgljiva spoznanja, ki bi bila v nasprotju s katoliško vero. »Že šestdeset let spremljam pot teologije, zlasti tudi svetopisemskih znanosti, in sem s spreminjajočimi se rodovi videl, kako so se sesule teze, ki so se zdele neomajne, a so se izkazale kot gole hipoteze ... Videl sem in vidim, kako je iz zmede hipotez vedno znova prihajala in prihaja na dan razumnost vere. Jezus Kristus je resnično pot, resnica in življenje – Cerkev pa je v vseh svojih pomanjkljivostih resnično Njegovo Telo.«

To upanje in globoko vero je živel zaslužni papež, še dodaja Strehovec.