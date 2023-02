Papež brani Afriko, žrtev vojn in plenjenja

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek je včeraj končal romanje za mir v Afriki, kamor se je namenil že julija lani, pa mu tedaj zdravje tega ni dovolilo. Bil je v dveh najbolj katoliških državah, ki sta hkrati tudi najbolj nemirni in najbolj krvavi na črni celini.

Demokratična republika Kongo je zakladnica dragocenih rudnin, za katoliški svet tudi zakladnica vedno novih katolikov, predvsem duhovnikov, ki jih v razvitem svetu primanjkuje. Južni Sudan je najmlajša država na svetu, odkar se je odcepila od Sudana, še ni imela dneva miru. Vojne so politične in plemenske, žrtev je ne glede na papeževe napore zadnjih let vedno več. V Džubo sta papeža spremljala tudi vrhovna predstavnika anglikanske in škotske cerkve.