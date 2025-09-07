  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Papež Carla Acutisa kot prvega milenijca razglasil za svetnika

    Carlova grobnica privablja vse več romarjev in radovednih obiskovalcev, med njimi tudi številne mlade.
    Papež je danes kot prvega izmed milenijcev za svetnika razglasil Italijana Carla Acutisa iz Lombardije. FOTO: Matteo Minnella Reuters
    Galerija
    Papež je danes kot prvega izmed milenijcev za svetnika razglasil Italijana Carla Acutisa iz Lombardije. FOTO: Matteo Minnella Reuters
    STA
    7. 9. 2025 | 11:16
    7. 9. 2025 | 11:16
    3:21
    A+A-

    Papež Leon XIV. je danes pred več deset tisoči verniki na Trgu svetega Petra v Vatikanu kot prvega izmed milenijcev za svetnika razglasil Italijana Carla Acutisa iz Lombardije, ki je leta 2006 star 15 let umrl za levkemijo. Zaradi širjenja katolištva na spletu so ga poimenovali božji vplivnež. Svetnik je postal tudi Italijan Pier Giorgio Frassati.

    Na maši, ki se je začela ob 10. uri, se je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa zbralo okrog 70.000 ljudi. Med njimi so tudi starši Carla Acutisa ter njegova brat in sestra.

    Sprva je bilo predvideno, da bo Acutis postal svetnik konec aprila, a so kanonizacijo preložili zaradi smrti papeža Frančiška.

    Maše se je udeležilo okoli 70.000 ljudi. FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters
    Maše se je udeležilo okoli 70.000 ljudi. FOTO: Guglielmo Mangiapane Reuters

    Carlo Acutis se je rodil leta 1991 v Londonu. Kmalu zatem se je njegova družina preselila v Milano. Njegova mati je za milanski časnik Corriere della Sera povedala, da je že kot majhen otrok hotel obiskovati cerkve, žepnino je daroval revežem, brezdomcem pa je pomagal s hrano in spalnimi vrečami.

    V osnovni šoli naj bi se nato sam naučil programirati. Vzpostavil je spletno stran, na kateri je dokumentiral potrjene čudeže in prikazovanja Device Marije skozi zgodovino. Zaradi tega so mu nadeli vzdevek božji vplivnež.

    Leta 2006 je za posledicami levkemije umrl v Monzi. Njegovo truplo so leto kasneje prenesli v Assisi, kjer je v cerkvi Santa Maria Maggiore od leta 2022 v stekleni grobnici na ogled javnosti. Njegove posmrtne ostanke so balzamirali, oblečen pa je v kavbojke in športne copate.

    Poleg Acutisa je papež, ki prvič vodi tovrsten dogodek, za svetnika razglasil tudi Italijana Pier Giorgia Frassatija. FOTO: Filippo Monteforte AFP
    Poleg Acutisa je papež, ki prvič vodi tovrsten dogodek, za svetnika razglasil tudi Italijana Pier Giorgia Frassatija. FOTO: Filippo Monteforte AFP

    Oktobra 2020 ga je prejšnji papež Frančišek razglasil za blaženega, potem ko naj bi otroka iz Brazilije ozdravil prirojene bolezni na trebušni slinavki. Beatifikacija je sicer prvi korak na poti k svetništvu. Frančišek je nato maja lani sporočil, da pokojni 15-letnik izpolnjuje pogoje za svetnika, potem ko so zanj potrdili še en čudež, ozdravitev deklice, katere mati naj bi pred tem molila na Acutisovem grobu.

    Carlova grobnica privablja vse več romarjev in radovednih obiskovalcev, med njimi tudi številne mlade. V trgovinah s spominki trgovci opažajo vse večje zanimanje za izdelke s podobo temnolasega skodranega fanta v rdeči polo majici, od kipcev, ikon, rožnih vencev do majic in kopalnih brisač.

    Sredi aprila je izšla tudi biografija o Acutisu z naslovom San Carlo Acutis. L'influencer di Dio (Sveti Carlo Acutis. Božji vplivnež).

    Poleg Acutisa je papež, ki prvič vodi tovrsten dogodek, za svetnika razglasil tudi Italijana Pier Giorgia Frassatija, ki je v 20. letih prejšnjega stoletja umrl za otroško paralizo. Zavzemal se je zlasti za revne in izključene.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dediščina

    S Carpaccievo Marijo Italijani presenetijo še drugič

    Carpaccieva Marija z detetom je pri sv. Frančišku v Piranu. V tem raztreščenem svetu je mogoče presegati meje med ljudmi.
    Boris Šuligoj 5. 9. 2025 | 17:41
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Katoliška cerkev

    Leon v Vatikanu že 100 dni: bo ustanova nadaljevala s čiščenjem nesnage?

    Po sto dneh za obzidjem čakajo prve konkretne korake novega papeža.
    Tone Hočevar 25. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Kolumna

    Izginotje Grete Thunberg

    Gre za simptomatični odziv na dejstvo, da je Greta Thunberg odrasla – odrasla v aktivistko, ki razume, da ne gre le za okoljsko, temveč politično vprašanje.
    Pia Prezelj 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Reforma

    Upokojenci dosegli spremembo usklajevanja

    Pri valorizaciji pokojnin se bosta rast plač in inflacija upoštevali v enaki meri do leta 2035.
    Barbara Hočevar 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Poroka

    Robert Golob in Tina Gaber Golob poročena, premier srečen in ponosen (FOTO)

    Premier Robert Golob in Tina Gaber sta popoldne v Vili Tartini v Strunjanu stopila v zakonski stan. Znano, kdaj bosta mladoporočenca odpotovala na medene tedne.
    6. 9. 2025 | 15:11
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Alpsko smučanje

    Maria Riesch po lanski težki ločitvi našla srečo s 25 let starejšim Štajercem

    Nekdanja nemška smučarska zvezdnica je zaupala, da je njen novi partner najboljši možni sopotnik za njen novi življenjski začetek.
    Miha Šimnovec 4. 9. 2025 | 18:20
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    INTERVJU

    »Ko otroci trenirajo, si ustvarijo navade. Te jim ostanejo za vse življenje.«

    Pogovor s Primožem Kobetom o pomenu športa za razvoj možganov in družinskih vezi.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:17
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    NASVETI

    To so nujna jesenska opravila na vrtu

    Ko se dnevi skrajšajo in zrak že diši po gobah, vem, da je čas, da zaviham rokave na vrtu. Jesen nikakor ni obdobje počitka, temveč ključni trenutek priprave.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 09:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vlaganje v umetno inteligenco: kje so največje priložnosti za rast

    Trg se hitro spreminja in tisti, ki vlagajo v umetno inteligenco in informacijsko tehnologijo, prevzemajo vodilne vloge.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Poslovanje slovenskih podjetij v Nemčiji: kaj morate vedeti, preden začnete

    Davčne, pravne in administrativne obveznosti, ki pogosto presenetijo podjetnike.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 15:01
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Sandi Kavalič, Gen-I

    Zeleni prehod nujen, hkrati pa se tudi izplača

    Slovenija je dobro vpeta v energetske sisteme, zato bi lahko podnevi skoraj brezplačno rabili elektriko, ponoči pa prodajali po relativno visokih cenah.
    Borut Tavčar 6. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energija: doživetje in priložnost

    Ko reka prinaša več kot elektriko ali ko hidroenergija poganja turizem

    Turistični projekti, povezani z energetsko infrastrukturo, pospešujejo delovna mesta, razvoj podjetništva in prepoznavnost občin kot trajnostnih destinacij.
    Polona Malovrh 6. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Zeleni prehod

    Kako ujeti evropski vlak podnebne nevtralnosti

    Zeleni prehod ni le nujna, ampak tudi razvojna priložnost za nova delovna mesta in tehnološke inovacije.
    Marjana Kristan Fazarinc 6. 9. 2025 | 04:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Kompetenčni center za čipe

    Slovenija s centrom za čipe in polprevodnike

    Brez polprevodnikov in čipov ni zelenega in digitalnega prehoda, ne sodobnih diagnostičnih metod in varnosti
    Marjana Kristan Fazarinc 5. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Carlo AcutisVatikanPapež Leon XIV

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Vojaška industrija

    Najbolj vroči igralci med novimi trgovci z orožjem

    Evropska orožarska podjetja potrebujejo čas, da obnovijo svoje zmogljivosti, ki so jih izgubili po koncu hladne vojne, in da ponovno napolnijo zaloge.
    7. 9. 2025 | 13:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Goljufije že pred zadnjo zimo

    Nekdanji glavni nadzornik Mednarodne smučarske zveze ni očrnil le Norvežanov, ki so letos za SP doma kršili pravila glede opreme.
    7. 9. 2025 | 12:24
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Geraint Thomas

    Rogličev in Pogačarjev tekmec se poslavlja kot valižanski zmaj

    Kolesarski zvezdnik Geraint Thomas danes v Cardiffu končuje izjemno 19-letno kariero med profesionalci.
    Miha Hočevar 7. 9. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trgi

    Inflacija, carine in trg dela – izzivi za leto 2025

    Zdi se, da je doba poceni denarja tako rekoč končana.
    7. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Poroka

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo poroka.
    7. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Kolesarstvo
    Geraint Thomas

    Rogličev in Pogačarjev tekmec se poslavlja kot valižanski zmaj

    Kolesarski zvezdnik Geraint Thomas danes v Cardiffu končuje izjemno 19-letno kariero med profesionalci.
    Miha Hočevar 7. 9. 2025 | 12:22
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trgi

    Inflacija, carine in trg dela – izzivi za leto 2025

    Zdi se, da je doba poceni denarja tako rekoč končana.
    7. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Beseda tedna

    Poroka

    V tiskani in spletni izdaji Dela skupaj z ZRC SAZU soustvarjamo besede tedna. Ta teden smo izbrali besedo poroka.
    7. 9. 2025 | 12:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    V Sloveniji z njo živi približno 47.000 ljudi

    Demenca ni normalen del staranja, temveč bolezen, ki zahteva razumevanje, podporo in pravočasno ukrepanje.
    Promo Delo 3. 9. 2025 | 14:47
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Zato je jesen pravi čas za počitnice v Sredozemlju!

    Medtem ko se osrednja Evropa že pripravlja na sivino in mraz, se Sredozemlje še kopa v poletnih temperaturah.
    Promo Delo 1. 9. 2025 | 14:26
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Prihodnost energije: Kako bomo ogrevali in hladili prostore?

    Trajnostni viri postajajo ključni za energetsko preobrazbo, saj odlično dopolnjujejo tradicionalne vire, kot je utekočinjen (UNP) ali zemeljski plin.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 14:42
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Vredno branja

    Nova doba za najbolj obiskano znamenitost pri nas

    Energetika je danes v obdobju prelomnih sprememb. Prehod v čisto, brezogljično družbo zahteva nove pristope, pametne tehnologije in zanesljive partnerje.
    Promo Delo 4. 9. 2025 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 19. 9. lahko podjetja SPIRIT Slovenija pošljejo predloge za skupinsko udeležbo na sejmih v letu 2026 in prvi polovici 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    »Ko slišimo, da smo nekomu rešili življenje, vemo, zakaj to počnemo«

    Na dopustu, pa tudi sicer v življenju, se dogaja velikega lepega, a ko gre kaj narobe, je vse, kar šteje, dostop do prave pomoči. Takrat odloča vsak trenutek.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Diastaza rektusov: Vzroki, simptomi in možnosti zdravljenja

    Ste opazili nenavadno izboklino vzdolž trebuha? Morda gre za razmik trebušnih mišic, stanje, ki je velikokrat spregledano, a zahteva fizioterapevtsko obravnavo.
    Promo Delo 2. 9. 2025 | 08:53
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo