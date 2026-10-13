Papež na operacijski mizi, kdo je kirurg, ki ga bo operiral?

Papež Leon XIV. bo danes popoldne operiran. Kot poroča Ansa, je že prispel v rimsko univerzitetno bolnišnico Gemelli, kjer bo popoldne prestal operacijo, s katero mu bodo odstranili vozlič v pljučih, odkrit med rutinskim pregledom.

Kot navajajo, je bil ob prihodu v bolnišnico miren in nasmejan. Takoj ga je pozdravila velika množica, ki ga je pričakovala že od jutra. Zbrane je le na kratko pozdravil s kretnjo in se ni ustavil, a ga je naklonjenost ljudi vidno ganila.

Kdo je kirurg, ki ga bo operiral?

V Gemelli prispel z avtomobilom in se peš odpravil na ploščad pred bolnišnico, kjer ga je sprejelo njeno vodstvo. Spremljal ga je njegov osebni zdravnik Luigi Carbone.

S svojo ekipo ga bo operiral kirurg Stefano Margaritora, predstojnik oddelka za torakalno kirurgijo pri fundaciji bolnišnice Gemelli in eden vodilnih italijanskih torakalnih kirurgov. Je strokovnjak za minimalno invazivne in robotske tehnike ter avtor več kot 400 objav v mednarodnih znanstvenih revijah.

Ni izključeno, da bo ob specialistih, anesteziologih in zdravnikih intenzivne medicine v operacijski dvorani tudi Carbone.

Margaritora je tudi redni profesor torakalne kirurgije in vodja specializacijskega programa na medicinski fakulteti Katoliške univerze Srca Jezusovega. Ima obsežne izkušnje s kirurškim zdravljenjem in diagnosticiranjem bolezni pljuč, požiralnika, medpljučja in vratu.

FOTO: Simone Risoluti via Reuters

Med pionirji minimalno invazivnih tehnik in robotske kirurgije

Margaritora je strokovnjak za zgodnje odkrivanje pljučnega raka, za kirurgijo pljuč, požiralnika in priželjca ter za minimalno invazivne kirurške tehnike. Ukvarja se tudi z zdravljenjem bronhiektazij, emfizema in pljučnih vozličev.

Oddelek za torakalno kirurgijo označujjeo za oddelek, ki je med pionirskimi centri v Italiji na področju uporabe minimalno invazivnih tehnik z enim rezom in robotske kirurgije. Margaritora je strokovnjak za videotorakoskopsko kirurgijo z enim rezom (uniportalni VATS), ki se uporablja za zdravljenje številnih bolezni prsnega koša. Ta tehnika predstavlja najnovejšo razvojno stopnjo minimalno invazivne pljučne kirurgije.

VATS omogoča hitrejše okrevanje, manj zapletov in lažjo pooperativno oskrbo bolnikov. Z majhnimi rezi in uporabo endoskopskih instrumentov s kamero visoke ločljivosti omogoča posege, pri katerih je poškodba tkiv manjša kot pri klasični torakotomiji oziroma kirurškem odprtju prsnega koša.