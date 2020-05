FOTO:Papež Frančišek: Ni desne in leve Cerkve

Številni, ki so se danes zbrali na Trgu sv. Petra so nosili zaščitne maske in držali ustrezno varnostno razdaljo. Po navedbah vatikanskih virov se jih je zbralo več kot 1500. FOTO: Tiziana Fabi/AFP

Po podatkih Združenja brazilskih staroselcev se je virus razširil med 40 ljudstvi. Zabeležili so 537 primerov okužbe z novim koronavirusom, umrla sta 102 človeka.

Ni desne in leve Cerkve, Bog tega ne vidi tako, je v pridigi na današnjo binkoštno nedeljo dejal papež. Kasneje je po treh mesecih znova nagovoril zbrane na Trgu svetega Petra, ki je bil dlje časa zaprt zaradi novega koronavirusa. Poudaril je, da je treba zdraviti ljudi, ne pa varčevati za pomoč gospodarstvu.»Glejmo na Cerkev, kot to počne Sveti duh, ne pa kot svet. Svet jo vidi kot desno in levo, kot od ene ali druge ideologije, Sveti duh pa jo vidi kot Očetovo in Jezusovo. Svet vidi konservativce in naprednjake, Sveti duh pa Božje otroke,« je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa povedal papež.»Sveti duh nas ljubi in pozna mesto vsakega v celoti; zanj nismo konfeti, ki jih raznaša veter, ampak nenadomestljivi kamenčki njegovega mozaika,« je poudaril pri maši na binkoštno nedeljo.Opoldne pa je po treh mesecih znova nagovoril zbrane na Trgu svetega Petra, ki je bil zaprt zaradi pandemije covida-19. Vsem obiskovalcem so ob vstopu na trg izmerili telesno temperaturo. Številni so nosili zaščitne maske in držali ustrezno varnostno razdaljo. Po navedbah vatikanskih virov se jih je zbralo več kot 1500.»Dragi bratje in sestre, dober dan! Danes, ko je trg odprt, se lahko vrnemo. Me veseli!« je papež dejal zbrani množici, ki ga je pozdravila z dolgim aplavzom. Nazadnje je Angelovo čaščenje skupaj z verniki na Trgu svetega Petra molil 1. marca.V nagovoru je papež v luči pandemije covida-19 dejal še, da je treba »zdraviti ljudi, ne pa varčevati za pomoč gospodarstvu«. »Zdraviti ljudi, ki so pomembnejši od gospodarstva. Ljudje smo templji Svetega duha, ne pa gospodarstvo,« je poudaril.Molil je tudi za ljudi v Amazoniji, pri čemer se je spomnil lanske sinode o tej brazilski regiji. »Tam je toliko okuženih in umrlih, vključno z staroselci, ki so še posebej ranljivi,« je dejal. Poudaril je, da nihče ne sme biti brez zdravniške pomoči, poroča francoska tiskovna agencija AFP.