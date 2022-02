Papež Frančišek potrebuje prijatelje

V nadaljevanju preberite:

Ni ravno običajno, pravzaprav se do današnjih časov sploh ni dogajalo, da bi papež dovolil javnosti pogledati v svoje misli, spregovoril o tem in onem, tudi o razmerah v svoji ustanovi, kritično pa ošvrknil tudi svetovno politiko, odločno tudi Evropsko unijo in njen odnos do migrantov. Papež Frančišek je to storil, ko je privolil v pogovor za tretji program italijanske televizije Rai.