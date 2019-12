Papež Frančišek pozval k spremembi pastoralne miselnosti

Papež Frančišek je menil, da se mora rimska kurija prilagoditi »epohalni spremembi« in »spremeniti pastoralno miselnost«. FOTO: Vatican Media Via Reuters

je v današnjem predbožičnem nagovoru rimsko kurijo pozval k temeljiti spremembi miselnosti. Zahodni svet je namreč vse manj krščanski, cerkev pa se mora temu prilagoditi, poročajo tuje tiskovne agencije.»Nismo več v krščanskem sistemu, ker vera, še posebej v Evropi, pa tudi v večjem delu Zahoda, ne predstavlja več naravne predpostavke skupnega življenja. Nasprotno, pogosto je celo zavrnjena, zasmehovana, odrinjena in osmešena,« je povedal članom osrednje vatikanske uprave.Poudaril je, da se mora rimska kurija prilagoditi »epohalni spremembi« in »spremeniti pastoralno miselnost«. »Rimska kurija je živo telo in je toliko bolj živo, če živi celovitost evangelija,« je izpostavil. Ob tem je spomnil na besede pokojnega kardinala, ki je tik pred svojo smrtjo leta 2012 dejal, da »je cerkev 200 let za časom«.Frančišek je leta 2013 ob prevzemu vodenja rimskokatoliške cerkve sprožil reformo rimske kurije, ki jo sestavlja več dikasterijev oziroma ministrstev. Pri tem se sooča z uporom številnih članov kurije, ki ne želijo prepustiti nadzora nad svojimi pristojnostmi in financami.Katoliško cerkev, ki šteje 1,3 milijarde vernikov, pretresajo škandali zaradi spolnih zlorab otrok s strani duhovščine. V zadnjih mesecih se je sredi finančnega škandala v zvezi z domnevno zlorabo sredstev iz Petrovega novčiča, nabirke, s katero papež podpira karitativna dela v najrevnejših predelih katoliške cerkve, znašel tudi vatikanski finančni urad AIF. Očitajo mu nakup luksuznih nepremičnin v središču Londona.