Papež Frančišek premika gore

Kar se je še sredi prejšnjega desetletja zdelo nemogoče, postaja normalno, čez nekaj časa bo vsakdanje. Iz vrhov Katoliške cerkve so potrdili, da smejo biti poslej krščeni tudi ljudje, ki so spremenili spol. Lahko so tudi botri pri krstu ali poroki.

Še vedno pa v besedilu kongregacije za doktrino vere ostaja senca značilnega srednjeveškega besednjaka, še vedno strašita pohujšanje in škandal, tudi grešnost. Rimska centrala pričakuje, da se bo v katoliški bazi pojavilo nezadovoljstvo.

Jorge Mario Bergoglio je potreboval kar nekaj časa, celo desetletje, da je prepričal sodelavce in podrejene, kako nujno in normalno je, da so vrata v katoliško vero s krstom odprta vsem, ki to hočejo, krščen je lahko vsakdo, s tem pa postane kristjan, katolik. Zdaj je to zapisano v poslovnik institucije.