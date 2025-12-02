Papež Leon XIV. sklenil obisk Libanona z mašo pred 150.000 verniki

Papež Leon XIV. je danes zaključil svoje prvo potovanje v tujino z mašo na prostem na bejrutski obali. V pridigi je vernike pozval k prizadevanjem za zedinjen, miren in pravičen Libanon. Maše se je udeležilo okoli 150.000 vernikov, je tiskovni urad Svetega sedeža povzel oceno libanonskih oblasti.

Papež je zbrani množici vernikov med pridigo dejal, da je Libanon v senci krhke in pogosto nestabilne politike, dramatične gospodarske krize ter nasilja in konfliktov.

»Odvrzimo oklep naših etničnih in političnih delitev, odprimo naše verske izpovedi za medsebojna srečanja in ponovno v naših srcih prebudimo sanje o zedinjenem Libanonu. O Libanonu, kjer vladata mir in pravičnost, kjer se vsi prepoznavajo kot bratje in sestre,« je papež pozval vernike. Dodal je, da mora vsak prispevati svoj delež, poleg tega pa se morajo vsi združiti s ciljem Libanonu povrniti nekdanjo slavo.

FOTO: Joseph Eid/AFP

Papež je v pridigi izpostavil tudi, da Bližnji vzhod potrebuje nove pristope pri zavračanju nasilja in premagovanju delitev. »Bližnji vzhod potrebuje nove pristope, s katerimi bo zavrnil miselnost maščevanja in nasilja, da bi premagal politične, družbene in verske delitve ter odprl nova poglavja v imenu sprave in miru,« je dejal ob zaključku maše.

FOTO: Ibrahim Amro/AFP

PREBERITE ŠE -> Leon XIV. stopa na svetovni oder

Zadnji dan v Libanonu je papež začel z obiskom psihiatrične bolnišnice v bližini Bejruta, ki jo vodijo redovnice. »Ne smemo pozabiti najšibkejših,« je ob obisku bolnišnice poudaril papež, ki je pohvalil delo redovnic.

Nadaljeval je s tiho molitvijo na mestu katastrofalne eksplozije v pristanišču v Bejrutu avgusta 2020. Po molitvi je položil venec in prižgal svečo, nato pa govoril z družinami žrtev nesreče in jih blagoslovil.

V nesreči je umrlo 245 ljudi, tisoči pa so bili poškodovani. Nekateri svojci so papežu pokazali fotografije v nesreči umrlih družinskih članov in ga v solzah prosili, naj si prizadeva za pravičnost. Čeprav je minilo že pet let od nesreče, se preiskava, ki naj bi pojasnila vzrok za eksplozijo, še vedno ni zaključila. Preiskavo so ovirali visoki politiki, poroča Reuters.

FOTO: Anwar Amr/AFP

Papež Leon XIV. je svoje prvo papeško potovanje v tujino začel 27. novembra, ko je prispel v Turčijo. V nedeljo pa je pot nadaljeval v Libanon. Danes popoldan se bo z letalom vrnil v Rim. Namen šestdnevne turneje po dveh državah je bil spodbuditi enotnost med že dolgo razdeljenimi krščanskimi cerkvami in pozvati k okrepljenim mirovnim prizadevanjem na Bližnjem vzhodu