Papež se je v Argentini sestal z žrtvami spolnih zlorab katoliških duhovnikov

Papež Leon XIV. se je med današnjim obiskom v Argentini srečal s petimi žrtvami spolnih zlorab katoliških duhovnikov. Zagotovil jim je, da bo cerkev ukrepe za zaščito žrtev in za preprečevanje zlorab okrepila, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Papež se je srečal z vsako žrtvijo posebej in prisluhnil njihovim pričevanjem ter bolečim izkušnjam, ki so jih prestale, hkrati pa je prisluhnil njihovim predlogom za krepitev poti do okrevanja in odpravljanja posledic znotraj Cerkve. Vatikan sicer ni navedel kdaj in kje so se zlorabe zgodile, so navedli na STA.

Srečanja z žrtvami so potekala med papeževim obiskom Južne Amerike in ob kritikah mreže žrtev zlorab duhovnikov v Argentini. Ta cerkvi očita, da ni izpolnila svojih obljub o politiki ničelne tolerance do spolnih zlorab.

Papež je petim žrtvam - in prek njih tudi drugim žrtvam, s katerimi se ni mogel srečati - izrazil zavezanost krepitvi ukrepov med drugim za zaščito in dobrobit žrtev, so sporočili iz Vatikana. Primeri spolnih zlorab, ki so jih zagrešili duhovniki, in prikrivanja teh dejanj so v minulih desetletjih pretresli Katoliško cerkev po vsem svetu, še poroča AFP.