Papež Leon XIV: Bomo po tem letu bolje prepoznali soseda v tujcu?

Na današnji praznik Svetih treh kraljev, ki se v Cerkvi uradno imenuje Gospodovo razglašenje, je papež Leon XIV. zaprl sveta vrata bazilike sv. Petra, zadnja še odprta med papeškimi bazilikami v Rimu, ki jih je na sveti večer leta 2024 odprl papež Frančišek. S tem so v Vatikanu sklenili sveto leto, katerega geslo je bilo Romarji upanja, zaznamovale pa so ga velike množice vernikov z vsega sveta, predvsem pa smrt papeža Frančiška in izvolitev njegovega naslednika.

V skladu s prakso, ki jo je leta 1975 začel Janez Pavel II. (ter jo v svetem letu 2000 poenostavil), zaključni obred ne vključuje več javnega zazidavanja vrat, temveč je omejen na zapiranje vratnih kril. Dejansko zazidanje se bo zgodilo kasneje, na skrivaj, s posebnim obredom, ki ga bo nadzoroval vatikanski urad za liturgična obhajanja.

Papež se je med mašo vprašal: Ali je e v naši Cerkvi življenje? Ali je prostor za rojstvo nečesa novega? FOTO: Yara Nardi Reuters

Katoliška cerkev praznuje sveto leto vsakih 25 let. Decembra 2024 in januarja 2025 je bilo odprtih pet »svetih vrat«: vrata štirih glavnih bazilik – sv. Petra v Vatikanu, sv. Pavla zunaj obzidja, sv. Marije Velike in sv. Janeza v Lateranu – ter sveta vrata zapora Rebibbia v Rimu.

Papež Leon je po zaprtju vrat daroval tudi sveto mašo v baziliki sv. Petra. Navzočih je bilo v baziliki 5800 vernikov, vključno z italijanskim predsednikom Sergiem Mattarello, na Trgu sv. Petra pa 10000 vernikov. Med homilijo je papež dejal: »Ob koncu svetega leta nas zlasti resno nagovarja duhovno iskanje naših sodobnikov. Milijoni med njimi so prestopili prag Cerkve. Kaj so našli?« Med drugi pa se je papež, ki je priseljence postavil v osrčje svojega pontifikata, vprašal: »Bomo po tem letu bolje prepoznali romarja v obiskovalcu, iskalca v neznancu, soseda v tujcu?«

Skozi rimska sveta vrata - v znak spreobrnjenja in odpuščanja grehov, prejeti je bilo mogoče tudi popolni odpustek - je od njihovega odprtja šlo več kot 32 milijonov romarjev iz 185 držav, so v ponedeljek sporočili vatikanski uradniki.

Sveti maši v baziliki sv. Petra je prisostvovalo 5800 vernikov, vključno z italijanskim predsednikom Sergiom Mattarello. FOTO: Yara Nardi Afp

Frančišek, ki je umrl aprila v starosti 88 let, je sveto leto odprl 24. decembra 2024. Le enkrat prej, leta 1700, je sveto leto odprl en papež in ga zaključil drugi, kot se je to zgodilo tudi tokrat. Prvo sveto leto v tradiciji Rimskokatoliške cerkve je leta 1300 razglasil papež Bonifacij VIII. Vrhovni poglavar Rimskokatoliške cerkve lahko razglasi tudi izredno sveto leto, kot je leta 2015 storil tudi Frančišek, ko je razglasil sveto leto usmiljenja. Naslednje odprtje bo prav tako izredno, to bo leta 2033, ko bodo kristjani obeležili dva tisoč let Kristusovega odrešenja.