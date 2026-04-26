Papež: Tisti, ki netijo vojne, so tatovi, ki kradejo svetu prihodnost

Papež Leon XIV. je označil tiste, ki vodijo vojne in si prisvajajo zemeljske vire, za tatove, ki svetu kradejo mirno prihodnost, ter ob obletnici nesreče v jedrski elektrarni Černobil izrekel svarilo glede uporabe jedrske energije.

Ukrajina se danes spominja 40. obletnice najhujše jedrske nesreče na svetu, ob tem pa vztraja strah, da bi lahko štiri leta trajajoča ruska vojna povzročila ponovitev tragedije. V svojem tedenskem nagovoru po molitvi Angel Gospodov je papež dejal, da je černobilska nesreča pustila pečat v kolektivni vesti človeštva.

»Ostaja svarilo pred uporabo vse močnejših tehnologij,« je povedal papež, ki se je pravkar vrnil z desetdnevnega obiska v štirih afriških državah. »Upam, da bosta na vseh ravneh odločanja vedno prevladali modrost in odgovornost, da bo mogoče atomsko energijo vedno uporabljati v podporo življenju in miru,« je dodal.

Ob komentarju nedeljskega evangelija, ki vsebuje metaforo o tatovih ovc, je papež Leon dejal, da se tatovi pojavljajo v številnih podobah, pri čemer je kot primere naštel »površinske življenjske sloge, ki jih žene potrošništvo«, predsodke in zmotne predstave. »In ne pozabimo tudi na tiste tatove, ki nam z ropanjem zemeljskih virov, z vodenjem krvavih vojn ali s podpiranjem zla v katerikoli obliki preprosto jemljejo možnost za prihodnost miru in vedrine,« je dodal.

Leon, prvi ameriški papež, je vzbudil jezo predsednika Donalda Trumpa, potem ko je vse glasneje nastopal proti vojni in despotizmu, poroča agencija Reuters