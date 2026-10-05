Janša papežu priznal zasluge za moralne smernice

Slovenski premier in Leon XIV. sta govorila o nadgradnji sporazuma s Svetim sedežem, miru in umetni inteligenci.
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Papežu, ki je navdušenec nad tenisom, je Janša podaril podpisani lopar Žige Šeška, letošnjega zmagovalca mladinskega odprtega prvenstva Avstralije, Zdravljico v slovenskem in angleškem jeziku, in angleška prevoda svojih knjig Premiki in Okopi. Med osebnimi darili je bila po premierovih besedah tudi »fotografija Tamina Petelinška s poljem križev z morišča pri Macesnovi gorici« v Kočevskem rogu. FOTO: Simone Risoluti/AFP
Papež Leon XIV. je danes na zasebni avdienci kot prvega visokega predstavnika Slovenije sprejel Janeza Janšo. Predsednik vlade se je sestal tudi z nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Premier, ki ga spremlja soproga Urška Bačovnik Janša, se bo popoldne na drugi strani Tibere srečal še z italijansko premierko Giorgio Meloni.
Osrednje teme dobre pol ure dolgega srečanja v apostolski palači so bile po premierovih besedah možnost nadgradnje sporazuma med Slovenijo in Svetim sedežem, prizadevanja za mir in umetna inteligenca.
Janša je po koncu obiska odnose z Vatikanom označil za dobre in spomnil, da je ta Slovenijo priznal med prvimi. Papežu se je zahvalil za pomoč pri vračanju sakralnih umetnin, ki so jih med drugo svetovno ...
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