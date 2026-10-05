Janša papežu priznal zasluge za moralne smernice

Papež Leon XIV. je danes na zasebni avdienci kot prvega visokega predstavnika Slovenije sprejel Janeza Janšo. Predsednik vlade se je sestal tudi z nadškofom Paulom Richardom Gallagherjem, tajnikom za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami. Premier, ki ga spremlja soproga Urška Bačovnik Janša, se bo popoldne na drugi strani Tibere srečal še z italijansko premierko Giorgio Meloni. Osrednje teme dobre pol ure dolgega srečanja v apostolski palači so bile po premierovih besedah možnost nadgradnje sporazuma med Slovenijo in Svetim sedežem, prizadevanja za mir in umetna inteligenca. Janša je po koncu obiska odnose z Vatikanom označil za dobre in spomnil, da je ta Slovenijo priznal med prvimi. Papežu se je zahvalil za pomoč pri vračanju sakralnih umetnin, ki so jih med drugo svetovno ...