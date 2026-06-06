Papež Leon XIV. na začetku obiska v Španiji pozval h koncu polarizacije

Papež Leon XIV. je danes s sprejemom v španski kraljevi palači začel večdnevni obisk v Španiji. V svojem prvem nagovoru je pozval k opustitvi polarizacije in poenostavitev v družbi, pri čemer je poudaril potrebo po razumevanju kompleksnosti družbene in zgodovinske stvarnosti, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Papeža so na letališču v Madridu sprejeli španski premier Pedro Sanchez, kralj Felipe VI. in kraljica Letizia.

»Vabim vse, da odložite razdirajoče in polarizirajoče pripovedi svoje družbene stvarnosti in zgodovine ter premagate prazne poenostavitve s plodnim razumevanjem kompleksnosti,« je v nagovoru ob sprejemu dejal papež. Pri tem je izrazil hvaležnost Španiji za njeno zvesto spoštovanje mednarodnega prava in multilateralizma, kar se po njegovih besedah odraža v aktivni zavezanosti miru in solidarnosti med narodi.

Španski kralj Felipe VI. je ob tej priložnosti pohvalil papeževo jasnost in odločnost pri obravnavi spolnih zlorab v rimskokatoliški cerkvi, ki so v zadnjih letih pretresale institucijo. »Vaša jasnost in odločnost, ki ju želim tudi sam priznati, sta ključni v procesu zdravljenja in popravilu škode: za žrtve, vernike, cerkev in družbo kot celoto,« je dejal kralj.

Papeža Leona XIV. sta v kraljevski palači v Madridu sprejela španski kralj Felipe VI. in kraljica Letizia. FOTO: Stefano Rellandini/AFP

Po sprejemu se je Leon XIV. umaknil v apostolsko nunciaturo, kjer bo bival med obiskom v Madridu. Z obveznostmi bo nadaljeval popoldne, ko bo obiskal center CEDIA 24 Horas v madridski četrti Lucero, ki ga vodi španska Karitas in nudi pomoč brezdomcem ter drugim ranljivim skupinam. Prvi dan obiska v Španiji bo sklenil z molitvenim bdenjem na trgu Plaza de Lima, kjer organizatorji pričakujejo več sto tisoč udeležencev, poroča španska tiskovna agencija EFE.

Papež bo po Madridu obiskal še Barcelono, eden od vrhuncev njegovega obiska bo blagoslov najnovejšega stolpa znamenite Sagrade Familie ob 100. obletnici smrti arhitekta Antonija Gaudija. Poleg bogoslužij in slovesnosti bodo v ospredju papeževega obiska v Španiji tudi ljudje na robu družbe in migracije. S Sanchezom bosta namreč v četrtek obiskala Kanarske otoke, ki ležijo ob afriški obali in predstavljajo pomembno vstopno točko za migrante na poti v Evropo.