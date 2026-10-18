Papež Leon XIV. prvič po operaciji znova pred verniki

Papež Leon XIV. je danes prvič po operaciji zaradi pljučnega raka javno nagovoril vernike na Trgu svetega Petra v Vatikanu. Zahvalil se je vsem, ki so ga podpirali z molitvijo, in poudaril, da mu je izkušnja bolezni približala trpljenje drugih bolnikov. Zdravniki ocenjujejo, da dobro okreva, zato ne izključujejo njegovega novembrskega potovanja v Latinsko Ameriko.

Enainsedemdesetletni papež je opoldne z okna apostolske palače vodil tradicionalno molitev angelovega čaščenja in blagoslovil več tisoč zbranih vernikov. Ti so ga pozdravili z vzkliki »Živel papež!«. Leon XIV. je govoril z odločnim glasom in se ob tem nasmihal, poroča CNN.

»Ta izkušnja mi je dala globok občutek bližine z vsemi, ki se spoprijemajo z boleznijo ali telesno oslabelostjo,« je dejal. Zahvalil se je zdravnikom za zdravljenje ter vsem, ki so molili zanj. »Zdaj, ko je to občutljivo obdobje za mano, bom postopoma nadaljeval svoje dejavnosti, vedno z božjo pomočjo in vašimi molitvami,« je dodal.

Papež se je v soboto po operaciji vrnil iz rimske bolnišnice Gemelli v Vatikan. Zdravniki so sporočili, da so krvne preiskave in rentgensko slikanje prsnega koša pokazali vztrajno izboljšanje njegovega stanja. Rezultati dodatnih preiskav, ki bodo pokazali, ali se je rak razširil, še niso znani.

Ljudje poslušajo papeža Leona XIV. na Trgu sv. Petra med molitvijo Angelus, dan po njegovi vrnitvi v Vatikan. FOTO: Tiziana Fabi/Afp

Načrtuje obisk Latinske Amerike

Papež želi ohraniti načrte za obisk Latinske Amerike med 6. in 17. novembrom. Na poti naj bi obiskal Urugvaj, Argentino in Peru, kjer je kot misijonar in pozneje škof preživel več let.

Kirurg Stefano Margaritora je za vatikanski medij Vatican News povedal, da po njegovem mnenju ni kliničnih razlogov, zaradi katerih papež ne bi mogel odpotovati. Ocenil je, da njegovo okrevanje poteka zadovoljivo, za popolno okrevanje pa naj bi potreboval še približno deset dni.

Načrtovano potovanje vključuje tudi Cusco v Peruju, ki leži približno 3350 metrov nad morjem. Na tej nadmorski višini je na voljo manj kisika kot ob morski gladini, zato bi lahko obisk pomenil dodaten izziv za papeža po operaciji pljuč. O tem, ali bo lahko izpeljal celoten program, bodo odločali glede na potek okrevanja.

Pozval Putina k prekinitvi ognja

Leon XIV. je med okrevanjem nadaljeval tudi nekatere diplomatske dejavnosti. V petek se je po telefonu pogovarjal z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Šlo je za njun prvi pogovor po lanskem juniju, v katerem je papež pozval k dialogu in miru.

Posebej je izpostavil razmere v ukrajinskem mestu Oleški na območju pod rusko okupacijo, kjer obstreljevanje ogroža civiliste. Zavzel se je za humanitarno prekinitev ognja, ki bi omogočila evakuacijo prebivalcev ter dostavo hrane in zdravil.

Po poročanju BBC so se prebivalci Oleškov zaradi pomanjkanja hrane zatekli celo k uživanju plevela z vrtov.