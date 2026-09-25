Papež, Lurd in prekriti Rupnikovi mozaiki

Papež Leon XIV. bo prihodnje štiri dneve, od petka do ponedeljka, preživel v Franciji, kjer se ne glede na velikost, pomen in zgodovino države noben papež ni uradno oglasil že osemnajst let. Obiskal bo Pariz in tam opravil državniške pogovore ter maševal pred množico, potem največje evropsko romarsko središče v Lurdu, kjer so pred obiskom zakrili Rupnikove mozaike, in Metz na severu, ki ga povezujejo z rojstvom Evropske unije. Francoska katoliška cerkev papežev obisk razlaga kot svojo veliko zmago, saj Leon XIV. prihaja kljub temu, da v najbolj sekularni evropski državi, ki šteje skoraj sedemdeset milijonov prebivalcev, v cerkev hodi samo pet odstotkov ljudi, pravico do splava ima zapisano v ustavo, dovoljena pa je tudi omejena pomoč pri umiranju za nekatere bolnike. Francoska cerkev ...