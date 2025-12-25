Papež na božični večer presenetil vernike

Papež Leon XIV. je med mašo na božični večer pozval k sočutju in miru ter poudaril, da je božič praznik vere, ljubezni in upanja. Pred mašo se je na presenečenje mnogih pojavil na Trgu svetega Petra in pozdravil vernike, ki so se tam zbrali kljub dežju.

Leon XIV. je v svoji prvi božični maši od začetka pontifikata dejal, da na svetu ni prostora za Boga, če ni prostora za človeka.

»Ne sprejeti enega pomeni ne sprejeti drugega. Kjer je prostor za človeka, je tudi prostor za Boga,« je povedal v nabito polni baziliki svetega Petra v Vatikanu, pri čemer se je skliceval na besede pokojnega papeža Benedikta XVI.

Vojn ni neposredno omenil, je pa po poročanju tujih tiskovnih agencij govoril o »množici nebeške vojske« brez orožja ob rojstvu Jezusa. Kot je dejal, je božič praznik upanja, ki nas dela »glasnike miru.«

Mašo, ki so jo prek zaslonov predvajali na osrednjem vatikanskem Trgu svetega Petra, si je kljub močnemu nalivu po navedbah vatikanskih uradnikov ogledalo okoli 5000 ljudi. Papež se je pred začetkom bogoslužja presenetljivo pojavil na trgu, se zbranim zahvalil za prihod in jim zaželel vesel božič.

Leon XIV. bo danes opoldne z balkona bazilike svetega Petra podelil tradicionalni božični blagoslov mestu in svetu. V Vatikanu pričakujejo, da se ga bo udeležilo več deset tisoč vernikov.