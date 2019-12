Papež na drugi božični dan spomnil na mučence

Ob koncu je papež spomnil še na žrtve tajfuna Phanfone na Filipinih. FOTO: AFP

Katoliška cerkev 26. decembra obeležuje praznik svetega Štefana, ki so ga po izreku nekaj let po rojstvu Jezusa do smrti kamenjali. Zato velja za prvega krščanskega mučenca. FOTO: Reuters

Papež Frančišek je v svoji molitvi spomnil na mučence, ki so umrli za krščansko vero. Čeprav se morda zdi, da štefanovo, ko se Cerkev spominja prvega mučenca, ni na pravem mestu v tem času veselja, je ravno sveti Štefan pokazal, da lahko ljubezen premaga nasilje, je dodal papež, poroča nemška tiskovna agencija dpa.»Praznik prvega mučenca Štefana nas poziva, da se spomnimo vseh mučencev od včeraj in danes ter se čutimo z njimi v skupnem,« je dejal Frančišek.Katoliška cerkev 26. decembra obeležuje praznik svetega Štefana, ki so ga po izreku nekaj let po rojstvu Jezusa do smrti kamenjali. Zato velja za prvega krščanskega mučenca.»V veselem vzdušju božiča se lahko zdi, da spomin na prvega zaradi vere ubitega kristjana ni na mestu,« je nadaljeval papež. »In kljub temu je današnje praznovanje z verske perspektive v skladu s pravim pomenom božiča. V mučenju Štefana premaga ljubezen nasilje, življenje smrt,« je dodal.Dodal je, da je sveti Štefan svojim mučiteljem podaril odpuščanje. »Bil je istočasno mil in pogumen, plemenit in nenasilen. Njegovo življenje je vir navdiha za današnjo skupnost kristjanov,« je še dejal papež, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.Ob koncu je papež spomnil še na žrtve tajfuna Phanfone na Filipinih , ki je večinsko katoliško državo prizadel za božič.