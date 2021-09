Papež ne bo odstopil, pa tudi z Orbánom se ne bo bratil

V nadaljevanju preberite:

mašuje, opravlja javne avdience, sprejema tuje državnike, ta teden se odpravlja na pot v Budimpešto in na Slovaško. Vmes, ko ga ni bilo na sceni, se je dogajalo marsikaj, kar ga je hudo zmotilo. Italijanski in argentinski mediji so oznanjali novico, da bo odstopil, kakor je njegov predhodnik Benedikt XVI. Ugibali so že, kakšen bo videti svet za vatikanskim obzidjem, ko bodo tam živeli trije papeži.