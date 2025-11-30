Papež ni molil v mošeji, kot so predhodniki

Vse krščanske cerkve so se zbrale v İznik​u blizu Istanbula, skupaj so molili v angleščini vero in očenaš ter se dogovorili, da si bodo prizadevali za ponovno enotnost vseh kristjanov. V kraju, ki se je nekoč imenoval Nikeja, so se tedanji teologi na zahtevo rimskega cesarja Konstantina leta 325 zbrali na prvem ekumenskem koncilu ter se pogodili o božjem statusu Jezusa Kristusa. V tem stoletju so dodali še Svetega Duha ter ustvarili podobo troedinega Boga.

Obletnica nicejskega koncila je bila glavni cilj prve turneje papeža Leona XIV. Papež Prevost je z istanbulskim ekumenskim patriarhom Bartolomejem podpisal tudi skupno izjavo za enotnost vseh kristjanov.